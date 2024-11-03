人民网北京11月3日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月3日16时12分，神舟十八号载人飞船与空间站组合体成功分离。

分离前，神舟十八号航天员乘组在地面人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟十九号乘组完成了工作交接。

后续，神舟十八号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，在中国空间站出差的航天员叶光富、李聪、李广苏即将踏上回家之旅。

(责编：赵竹青、吕骞)

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