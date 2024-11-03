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东风着陆场做好搜救准备迎接神十八航天员“回家”

2024年11月03日22:22 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉11月3日电（李国利、李欣媛）神舟十八号载人飞船返回舱计划11月4日凌晨返回。记者3日从东风着陆场了解到，目前，着陆场已做好搜救准备，迎接飞天英雄“回家”。

　　这是东风着陆场搜救力量执行的第7次航天员搜救任务，也是第11次航天器搜索回收任务。

　　据了解，酒泉卫星发射中心航天搜救队在任务准备过程中，着眼“最复杂、最极端、最寒冷、最黑暗”特情，扎实开展暗夜、低温条件下训练，锤炼空中、地面两支主要力量复杂条件下的搜救能力，确保实现“舱落机临、安全出舱、健康返京”的目标。

　　过去几年，经过多次航天器搜索回收任务的历练，酒泉卫星发射中心航天搜救团队已经积累了丰富的冬夜、雪夜等极端条件下的搜救经验。“为顺利迎接神舟十八号航天员回家，我们针对寒冷条件下可能导致机械设备低温设备启动困难、电子设备工作异常、电池续航能力降低、搜救队员操作失误等情况进行了大量训练演练，做到了人员可靠、技术先进、预案完备。”酒泉卫星发射中心龙坤明介绍。

　　神舟十八号飞船返回过程中，酒泉卫星发射中心各测控站点将接力实施飞船返回段测控任务。敦煌测控区在返回段内相距百十公里的多个独立点位布设多套光学、雷达等测控设备，确保返回舱在进入黑障区后能第一时间捕获到目标，并对返回舱进行稳定跟踪，将测量数据和实况景象实时高清传送至任务中心。

　　针对这次任务夜间搜救回收特点，大树里测控站充分开展了目标丢失重捕、引导切换等应急处置训练和方案预案演练。据酒泉卫星发射中心陆胜旺介绍，该站深入研究红外图像处理技术，将深度学习方法应用于落点景象测量系统，有效提升了夜间返回舱目标识别能力，增加了跟踪捕获的稳定性和可靠性。

　　根据计划，神舟十八号载人飞船仍将采用5圈快速返回方案，经历制动离轨、自由滑行、再入大气层、开伞着陆等阶段。目前，东风着陆场搜救力量和装备状态良好，具备执行搜救任务的各项条件。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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