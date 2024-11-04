本报记者 董洪亮 王锦涛

行走河西走廊，满目产业向“新”：敦煌，荒滩“种”上光伏发电板，年发电量3.9亿千瓦时；玉门，戈壁产出硅氟新材料，助力航空航天产业强筋壮骨；武威，我国首台具有自主知识产权的碳离子治疗系统投入临床应用，累计治疗患者1500多例……

2024年9月，习近平总书记在甘肃考察时强调：“甘肃要积极推进新型工业化，加快传统产业改造升级，做强做优特色优势产业，积极发展战略性新兴产业，因地制宜发展新质生产力，打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地。”殷殷嘱托，一以贯之。2019年8月，习近平总书记在甘肃考察时指出，要“加快改造传统产业，培育新兴产业”。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，甘肃推动传统产业改旧育新、新兴产业培优塑新、未来产业超前谋新，不断提升产业体系现代化水平。今年前三季度，甘肃规模以上工业总产值同比增长12.1%。

传统产业改旧育新——

在玉门市，探寻资源的目光，从地下转到地上，玉门油田累计建成6个光伏发电项目，2023年发电盈利3000多万元；在华亭市，建成年产60万吨煤制甲醇项目，打造年产20万吨聚丙烯高值化产业园，煤炭产业转型升级，让“乌金”变“白金”。

充分发挥老工业基地的优势，甘肃加快传统产业改造升级，每年滚动实施300个左右高端化、智能化、绿色化改造项目，重塑传统生产链、提升产业层级和发展能级，让传统产业焕发新的生机活力。

智改数转，兰石集团全力打造“数字孪生车间”，原料损耗大幅降低；酒钢集团借助3D打印技术，开启高速度、高精度智造时代。甘肃利用互联网新技术新应用对传统产业进行改造，巩固传统优势产业领先地位，创造新的竞争优势。

新兴产业培优塑新——

高260米的吸热塔下，1.2万面定日镜围成直径3000米的同心圆，万千束光芒直抵塔顶吸热器。敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站，每小时可发电10万千瓦时。

“追光”“乘风”“逐绿”，甘肃立足风光资源，大力发展新能源产业。

酒泉成为我国最大的陆上风电装备制造基地，年可装机20吉瓦以上；玉门投产甘肃首条光伏玻璃生产线，新增产值10亿元……甘肃已建成1个千万千瓦级风电基地、4个百万千瓦级光伏发电基地，新能源装机超6000万千瓦。

向“新”提“质”，甘肃在新材料领域组建起5个企业创新联合体，涌现国家级专精特新“小巨人”企业9家、省级专精特新中小企业28家，产业集群加速壮大。

甘肃省工业和信息化厅厅长韩显明介绍，今年1月至8月，省工信厅监测的28个新材料重点项目实现产值870亿元，同比增长28%。

未来产业超前谋新——

在武威肿瘤医院重离子中心，一束碳离子，以约70%光速从同步环中引出，精准命中身体深处的肿瘤病灶。“碳离子治疗系统未来会推出2.0版，大小缩减2/3，耗电量减少3/4，医院投入更低、患者负担更轻。”医院副院长张雁山说。

走进中国电信“东数西算”国家枢纽庆阳算力中心，1000台图形处理器服务器正高速运转。“我们已建成投运标准机架1.5万个，每秒可执行1.8万千万亿次浮点运算。”庆阳市副市长张平宗介绍，“大数据中心+云网产业+源网荷储多能互补+制造业+人工智能应用”的千亿元级全产业链正在加速形成。

兰州大学脑机接口项目加速实施，民勤红砂岗钍基熔盐堆实验堆实现临界运行……培育未来产业，甘肃找准科技创新发力点，抢占未来竞争制高点。锚定布局人工智能、新型储能等未来产业，《甘肃省推动未来产业创新发展行动方案》今年7月印发。

“党的二十届三中全会提出，‘健全因地制宜发展新质生产力体制机制’。甘肃将求真务实，因地制宜，完整准确全面贯彻新发展理念，树立和践行正确政绩观，既稳住‘基本盘’，又发力‘高精尖’，推动新质生产力精准布局，助力新型生产关系加快形成。”甘肃省委书记胡昌升表示。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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