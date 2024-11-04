本报记者 张佳莹 侯琳良

作为我国首个全面退出钢铁产能的千万吨级钢企，短短7年间，山东济钢集团通过新旧动能转换，主攻非钢产业，积极发展空天信息等新兴产业，重返中国企业500强。

党的二十届三中全会《决定》提出，“支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。”

变“卖钢”为“买钢”，变“碳排放”为“碳消纳”，变传统产业为新兴产业，新时代的济钢集团向改革谋出路，靠转型促发展，以三大转变实现高质量发展。

供给侧结构性改革使企业从“卖钢”变为“买钢”

济钢改革与转型的历程中，2017年是个重要年份。

贯彻党中央关于推进供给侧结构性改革的决策部署，下决心化解过剩产能，济钢“壮士断腕”：2017年6月29日，钢铁产线全面关停。

“停产当月，企业营收从20亿元减少到4亿元。”济钢集团董事长苗刚说，过剩产能化解之后，改革与转型是唯一出路。

停产初期，济钢定下“两步走”目标。第一步便是“结构调整、转型升级存续产业”。“没有主业，就把副业做成主业；不炼钢，就‘修炼’延伸产业。”苗刚解释。

转型后的济钢，不再生产一吨钢，延伸产业反而需要买钢。

济钢型材公司买钢，加工成冷弯型材产品。2017年进购钢3.45万吨，营业收入1.78亿元，第二年营业收入实现翻番。进购钢规模不断扩大，去年已达21.73万吨。

济钢萨博特种汽车公司买钢，改装多型车辆，销售收入从2017年不到6000万元，增长到2018年的5.8亿元。

济钢国际工程技术公司买钢，应用于工程建设，2018年营收同比增长约27%。

2017年，济钢集团利润总额仅有2700万元。2018年，这一数值增加至1.2亿元，营业收入达到147亿元，接近关停前的50%。

从“卖钢”到“买钢”，结构调整，体量恢复。“4000多名员工的心定了。从‘产钢靠钢吃饭’到‘无钢用钢发展’，迈出了关键的第一步。”苗刚说。

绿色发展理念使企业从“碳排放”大户变为“碳消纳”大户

坚持绿色发展，持续“腾笼换鸟”，济钢以“一出一进”实现降碳。

“一出”，出清碳排放高的钢铁产能，济钢最主要的碳排放源直接清零。“一进”，引进碳排放低的高新技术产业，重点围绕空天信息、高端装备及新材料制造、产业服务领域布局新业务。

“推动绿色发展，我们努力从‘碳排放’大户变为‘碳消纳’大户。”济钢集团总经理刘仕君说。转型后的济钢，每年碳排放量从高峰时的2000万吨降至300万吨，是转型前的1/7左右。

在贵州六盘水，济钢国际工程技术公司以提供技术服务的方式，助力水城钢铁厂开发余热发电改造项目，用超临界二氧化碳取代水蒸气，安装了两套发电机组。这是公司与中国核动力研究设计院合作的科技创新成果，不仅帮助钢铁厂实现绿色发电，还将发电效率提高了40%。

济钢集团联合济南大学进行技术攻关，探索二氧化碳气肥在智慧大棚中的利用。大棚作物试验已完成两季，二氧化碳消耗量达到每亩3500至4500公斤。

从“碳排放”转向“碳消纳”的同时，济钢主要污染物的年排放量也实现锐减，由转型前的3.1万吨降至约265吨。

在济钢环保新材料产业园，雾炮抑尘车以及抑尘棚、除尘器等多种降尘、除尘设备不停运转，不仅减少园区主要污染物扬尘的排放，还变废为宝，把除尘灰加工为超细碳酸钙，应用于多个行业。

产业园里，投产前已种下近3万株苗木，完成14万余平方米绿化。投产后，边运行边复绿，园区实现“非硬化即绿化”。

今天的济钢，绿色发展理念深入人心，降碳、减污、扩绿、增长协同推进。

发展新质生产力使企业从传统产业变为新兴产业

围绕企业“两步走”目标的第二步“多元主打、培育发展新兴产业”，济钢积极探索因地制宜发展新质生产力。

2023年开始，空天信息产业成为济钢主攻方向。

济钢老厂区里，360米深的矿井、30多公里长的地下巷道上面，如今成为全球第一条空间行波管关键工序自动化装配试验线。

空间行波管，是卫星等空间飞行器的必备部件，相当于信号放大器。济钢空天产业发展有限公司成功研制自动化装配试验线，将成品率提高近一倍、成本压缩至六七成，为我国商业卫星大批量生产打下基础。

从地面到空间，济钢涉足卫星产业，并最终计划直接造卫星。跨度之大，相当罕见。“主业不是设计出来的，是不断寻找、探索出来的，并且要抓住重要机遇。”苗刚说。

2019年，山东省政府与中国科学院就推进山东新旧动能转换重大工程签署合作协议。同年，济钢瞄准时机，与中国科学院空天院合作，共同成立济钢空天产业发展有限公司，向空天信息产业迈进。

济钢空天总经理郭强说：“选择空天信息产业，我们很有信心。一方面，省里有政策支持；另一方面，我们拥有制造业基础和大量产业工人。此外，山东是经济大省，空天信息数据应用场景很丰富。”

在济钢，液体火箭发动机测试基地已实现常态化测试；计划建设的卫星总装生产制造基地，将具备年产100颗500公斤级卫星的能力；遥感卫星、商用小飞机产业基地等一批空天信息产业项目即将落地……济钢的新主业，正迎来“从1到N”的腾飞。

2023年，济钢空天销售收入近9000万元，营收占集团总营收的1.5%，投入却占到九成。

“‘跳离地面，飞向空天’是济钢人的梦想。发展新质生产力，回报只是时间问题。我们需要保持信心、耐心和恒心。”苗刚说。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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