今年国庆假期，东航投入8架C919飞机，满足旅客出行需求。图为旅客在陕西西安咸阳国际机场登机。

邱超奕 高 申摄影报道

国航C919飞机上，乘务员进行客舱检查。

邱超奕 陶 冉摄影报道

东航C919飞机上，乘务员与乘客交流。

陆琼艳摄（人民视觉）

乘坐南航C919飞机首航航班的旅客在广州白云国际机场拍照留念。

新华社记者 邓 华摄

C919飞机。

王脊梁摄（人民视觉）

C919飞机（右）飞抵西藏拉萨，与ARJ21飞机相聚青藏高原，开展环控、航电、动力装置等高高原运行关键系统的研发试飞。

王脊梁摄（人民视觉）

在中国商飞总装制造中心的机库里，C919飞机进行交付前准备工作。

沈文敏 汪 洋摄影报道

多架C919试飞机进行编队地面滑行试验。

万 全摄（人民视觉）

C919飞机在新加坡航展上做飞行表演。

邓智炜摄（新华社发）

11月2日，中国商飞C919（上）和ARJ21飞机在2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会开幕式上进行首次双机编队飞行表演。

谷业凯 徐炳南摄影报道

中国商飞在英国范堡罗国际航展向公众展出C919、ARJ21基本型和衍生型飞机模型。

李欣阳摄（人民视觉）

“我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，把大飞机搞上去，起带动作用、标志性作用。”习近平总书记一直十分关心大飞机事业的发展，曾4次在新年贺词中提及C919大飞机，从“总装下线”“飞上蓝天”，到“正式交付”“实现商飞”，殷殷话语饱含着对国产大飞机的深深期许。

翱翔蓝天的C919，飞出了创新发展的新高度。在大飞机的发展中，我国首次走完了按照国际通行适航标准研制大型客机的全过程，具备了大型客机设计、制造、试验、试飞及适航取证等能力，攻克了一批关键技术、形成了一批核心能力、锤炼了一批人才队伍、带动了一批产业发展。

11月2日，在2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会开幕式上，中国商飞C919和ARJ21飞机首次双机编队飞行表演，赢得现场观众热情欢呼。目前，C919已在我国三大航空公司国航、东航、南航投入商业运营，正式迈入多用户多机队运营阶段；与此同时，今年C919首次飞抵拉萨贡嘎国际机场开展高高原运行关键系统研发试飞，首次加注可持续航空燃料执行商业航班任务，首次飞出国门亮相新加坡航展……国产大飞机取得一个又一个新进展。

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”。让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼，满载着新型举国体制下集中力量办大事的磅礴力量。20多个省份，1000余家企业、高校、科研院所，30多万人参与研制，全国上下大力协同，合力攻关，取得了可喜的成就。

目前，C919大型客机累计交付11架，开通9条航线，通航7个城市，安全载客超70万人次。从一颗螺丝钉也要进口，到国产大飞机翱翔蓝天，科学技术从来没有像今天这样推动我国发展进步、造福亿万人民生活。站在新的起点上，我国大飞机规模化和系列化发展正在稳步推进。接续奋斗，我们必将迎来国产大飞机更加美好的前景。

（本报记者 谷业凯）

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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