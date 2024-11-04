屈信明

一系列金融政策从供需两端持续发力、形成合力，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，更好支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场止跌回稳

随着优化个人住房贷款最低首付款比例、完善商业性个人住房贷款利率定价机制等政策落地，消费者实实在在地感受到首付降了、利息少了，不少人走进房产中介、房地产项目，选购自己心仪的住宅；广东珠海一处一度停工的住宅项目，在城市房地产融资协调机制推动下被纳入“白名单”，获得一家商业银行新增贷款6亿元，项目及配套设施迅速复工建成，吸引不少当地居民看房、购买……

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。

房地产领域相关金融服务，一头与居民购房成本和预期紧密相关，一头关系着合规在建项目的资金保障。今年以来，一系列金融政策从供需两端持续发力、形成合力，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，更好支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场止跌回稳。10月份，不少城市房地产主要指标表现出积极变化，一手房看房量、签约量明显增加，二手房交易量上升，楼市“银十”颇具成色。

优化相关金融服务，促进房地产市场平稳健康发展，不仅关乎人民群众切身利益，也对推动经济持续回升向好具有重要意义。好政策重在落实，对金融领域而言，要加快相关政策举措因地制宜落实落细、取得实效。

推动房地产金融政策落地见效，要注重因城施策。我国不同城市房地产市场情况千差万别。各地政府对当地实际情况最为了解，也承担着当地房地产市场调控的重要责任。各项政策设计中，充分显现了因城施策的导向。例如，在全国统一的最低首付款比例基础上，各城市有关部门自主确定是否设定差别化的最低首付款比例政策。城市房地产融资协调机制强调“以城市为中心”，就是要充分发挥属地政府的统筹协调作用。各地应根据房地产市场供需状况、地方经济发展水平等因素，因城施策用好政策工具箱，有的放矢解决当地房地产市场实际问题。

对金融业而言，积极满足房地产领域合理融资需求，不仅能支持房地产市场平稳健康发展，也是更好防范金融风险的题中之义。比如，对“白名单”项目给予融资支持，推动项目建成交付和项目销售回款情况好转，不仅保障了新增贷款安全和购房人合法权益，也提升了相关企业对存量债务的清偿能力。要进一步引导金融机构按照市场化、法治化原则开展房地产融资，推动有关政策措施加快落地见效，促进房地产与金融的良性循环。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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