谷业凯

科研工作越是向前发展，就越需要科学家精神的激励感召。广大科技工作者唯有大力弘扬科学家精神，才能更好地肩负起历史赋予的重任，为我国科技事业发展再立新功

习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上强调：“要持续营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围，大力弘扬科学家精神，激励广大科研人员志存高远、爱国奉献、矢志创新。”

科研工作者是推进中国式现代化的骨干，科研工作越是向前发展，就越需要科学家精神的激励感召。当今世界正经历百年未有之大变局，全球科技创新进入密集活跃期，新一轮科技革命和产业变革对全球经济结构产生了深刻影响。我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化，“十四五”以及更长时期对加快科技创新提出了更为迫切的要求。广大科技工作者唯有大力弘扬科学家精神，才能更好地肩负起历史赋予的重任，为我国科技事业发展再立新功。

大力弘扬科学家精神，要厚植爱国主义情怀。爱国是科学家精神的第一要义。我国科学家一直有着爱国主义的优良传统。“两弹元勋”邓稼先长期隐姓埋名，为原子弹、氢弹研制作出重大贡献；地球物理学家黄大年毅然放弃国外优越条件回到祖国，取得一系列重大成果……新征程上，广大科技工作者要继续弘扬胸怀祖国、服务人民的爱国精神，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，自觉把学术追求融入科技强国建设的伟大事业中，把科技成果应用在推进中国式现代化的壮阔实践中，把论文写在祖国大地上，努力创造出无愧时代、不负人民的新业绩。

大力弘扬科学家精神，要树立勇攀科技高峰的志向。创新、求实是科学家必须具备的品格素质。先后担任北斗系统、探月工程总设计师的孙家栋曾说：“从科学技术角度讲，我总是走在‘尖尖儿’上”；地质学家刘东生通过多年野外考察，积累了丰富翔实的气候变迁资料……随着科学研究走向深入，我国科技工作者既要在独创独有上多下功夫，提出更多原创理论、作出更多原创发现，又要追求真理、严谨治学，在科研工作中保持耐性和定力，在潜心研究中成就一番事业。

大力弘扬科学家精神，要在积极奉献、大力协同中形成攻关合力。从“两弹一星”到载人航天，从自主三代核电“华龙一号”到国产大飞机，我国许多标志性科技成果都是在协同攻关中取得的。新形势下，更好发挥新型举国体制优势，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，科技工作者要以“功成不必在我，功成必定有我”的信念，大力推进集智攻关、充分开展团结协作，推动加快实现高水平科技自立自强。

大力弘扬科学家精神，科技工作者也要自觉肩负起培养人才的重任。科技事业的发展，需要源源不断的创新活力。甘为人梯、奖掖后学的育人精神，是培养创新人才的重要助力。弘扬育人精神，能激发青年对创新的热忱，促进人才脱颖而出、学术薪火代代相传，构筑起科技事业长远发展的基石。奋进新征程，通过识才、育才、用才，在接力奋斗中把我国建设成为世界重要科学中心和创新高地。

推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。大力弘扬科学家精神，拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造、奉献才智，广大科研工作者必将为建设科技强国写下精彩篇章。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 19 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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