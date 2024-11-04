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冰雪经济“热”起来 “冷资源”释放经济新活力

人民网记者 许维娜
2024年11月04日08:50 | 来源：人民网
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雪板飞驰，雪镜闪耀，头盔紧扣，雪友们在雪道上纵情驰骋。近日，随着雪季拉开帷幕，新疆阿勒泰地区的一处滑雪度假胜地备受游客追捧，成为滑雪爱好者的热门打卡地。

“我们拥有天然U型槽、大白坡、小树林蘑菇包等丰富地形，是地形极为多样的滑雪场之一。”该度假胜地工作人员介绍，目前，滑雪场在硬件方面持续完善接待服务设施。自开放以来，每日游客量约达3000人次。

受访专家表示，从最初的运动员训练场，发展为如今多功能的综合性旅游目的地，滑雪场的巨大转变见证了冰雪旅游产业的转型历程。这一转变既满足了游客日益多样化的需求，又为冰雪经济注入强劲动力。

近期，2024国际冬季运动（北京）博览会上发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，2023-2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计2024-2025冰雪季有望突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超7000亿元。

这些“火热”数据彰显了中国冰雪经济的热度。而政策的进一步支持，更是增强了市场信心。

10月25日国务院召开常务会议，部署了以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。会议指出，要提升冰雪经济全产业链发展水平，因地制宜发展差异化、特色化冰雪旅游，强化冰雪装备研发创新和品牌建设，不断提升产品质量和产业附加值。

近年来，冰雪旅游实现了从南到北、从小运动到大产业、从冬季到四季、从“冷资源”到“热经济”的历史性跨越。记者梳理发现，在政策引领下，各地依据自身实际，盘活冰雪资源，掀起冬季旅游热潮。

以黑龙江为例，为抢抓哈尔滨第九届亚冬会契机，持续巩固黑龙江省冰雪旅游优势地位，10月25日，黑龙江省人民政府办公厅印发《2024—2025年黑龙江省冬季冰雪旅游“百日行动”实施方案》，定于2024年11月8日至2025年2月28日，开展2024—2025年黑龙江省冬季冰雪旅游“百日行动”。

10月29日，贵州省围绕六盘水玉舍滑雪场、梅花山滑雪场、乌蒙大草原滑雪场、花溪高坡云顶滑雪场等滑雪场推出冬季滑雪旅游产品，为游客提供高品质的滑雪体验和专业的滑雪教学服务。

与此同时，河北崇礼的大型滑雪场在本雪季也下足功夫，在运力设施、硬件提升以及安全防护等方面全面升级。此外，还精心策划了一系列新颖玩法和活动。

“我们拓展了夜场活动规模，在山顶设置舞台、音响和灯光，计划举办专为年轻人打造的潮流派对。”河北崇礼某滑雪场活动宣传总监介绍道。

如今，冰雪消费投资正从单纯规模扩张向提质扩容的内涵式发展转变。近年来，大型冰雪赛事接连举办，持续带动中国冰雪经济高速增长，展现出文旅消费中火爆的冰雪 “热” 现象。

亚冬会组委会副主席、中国奥委会副主席周进强日前表示，2022年北京冬奥会成功举办，我国冰雪运动实现跨越式发展，“三亿人参与冰雪运动”成为现实。哈尔滨亚冬会是继2022年北京冬奥会之后我国举办的又一次冰雪体育盛会。

“亚冬会溢出效应正逐步显现，今年冰雪季，亚洲各国和地区有意愿来黑龙江旅游的游客数量激增。”亚冬会组委会副主席、黑龙江省人民政府副省长韩圣健举例称，比如，马来西亚、泰国、柬埔寨等数万名游客计划乘坐百架专机到哈尔滨旅游。我们正在推进与亚洲各国和地区在冰雪经济、文化旅游、经贸投资等领域深化交流合作，实现互利共赢，持续扩大高水平对外开放。

冰雪旅游不断升温，加速释放发展 “热效应”，有力带动住宿业、服务业、餐饮业等相关产业链蓬勃发展。

随着冬季临近，众多消费者在“双十一”购物节提前预订冰雪旅游胜地酒店。新疆一家旅游公司营销中心负责人安经理透露：“由于我们滑雪场开板时间较晚，仅推出 100 间预售房，很快被抢购一空。随后追加近千间房，不到一周也被订完。”

在冰雪旅游旺季来临之际，各大航空公司纷纷增加前往热门冰雪旅游目的地的航班密度。南航相关负责人介绍，针对火爆的冰雪游市场，南航新增广州、北京大兴等地往返长白山、阿勒泰等地的热门航线，每周航班量达160班次。

随着冰雪旅游热度持续上升，新雪季的冰雪消费预计将更加旺盛，进一步释放产业经济活力。

专家表示，目前中国冰雪产业市场规模不断扩大。冰雪产业在供给侧更加适应需求侧变化，瞄准安全、绿色、品质、健康的消费趋势，以丰富多样的产品和服务供给开拓新场景、促进新消费。同时，应加快推动冰雪产业中的优势企业、优势品牌和优势项目融入国际市场，提升国际知名度和竞争力。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)
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