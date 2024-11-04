人民网北京11月4日电 （记者李栋）记者从农业农村部畜牧兽医局举办的草原畜牧业转型升级工作推进会上了解到，自草原畜牧业转型升级项目实施以来，我国草原畜牧业发展水平持续提升，草原生态环境不断改善，促进农牧民增收成效显著。

数据显示：2023年，项目县饲草种植面积338万亩，较2021年增长2.7%；牛羊年末存栏1480万头（只），较2021年增长9.3%；牛羊肉产量26.6万吨，较2021年增长13.7%；牧民牧业人均收入达到8876元，较2021年增长15.8%；牛羊养殖规模化率比非项目县提高3个百分点，主要草原地区草原综合植被覆盖度均有不同程度提高。

农业农村部相关负责人介绍，试点工作启动实施近三年来，各地在饲草料供给、品种改良、生产方式转变、加工流通体系建设等方面探索形成了一批典型经验做法，以“抓两头带中间”的全产业链理念推进草原畜牧业转型升级渐成共识。

在内蒙古西乌珠穆沁旗，通过打造现代饲草产业园，创建饲草中央厨房、饲草超市、智能化交易大厅，构建成饲草料全链条社会化服务体系，应急饲草年储备能力可满足100万羊单位一个月应急饲草需求。

在新疆布尔津县，当地通过探索建立职业代牧户生产模式，以行政村为单位，划分若干10户为1组的小团体，推动草原放牧集约化经营，促进了富余劳动力多渠道转移增收。

在宁夏盐池县，通过扶持产业龙头、强化品牌建设、深挖产业链条，推动了“盐池滩羊”国家地理标志农产品保护示范区和国家现代农业全产业链标准化示范基地创建，培育特色品牌54个、龙头企业18家，辐射带动万余户群众联动发展致富。

草原畜牧业转型升级是促进牧区经济社会发展的必然要求。“要抓好草原畜牧业转型升级项目组织落实，注重分类指导，提高建设质量，加快形成可复制推广的典型经验，全面推动草原畜牧业发展迈上新台阶、取得新成效。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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