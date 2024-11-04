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全国市场监管部门推行服务型执法

2024年11月04日08:52 | 来源：新华社
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新华社北京11月1日电（记者赵文君）记者1日从市场监管总局了解到，近日市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》。指导意见提出在全国市场监管部门推行服务型执法。行为规范对执法不严格、不规范、不公正、不文明行为亮出“红牌”。

市场监管总局执法稽查局局长况旭表示，这些举措旨在将服务贯穿于监管执法全过程、各环节，科学引导企业依法合规经营。

近年来出现了一些机械执法、趋利执法、粗暴执法等问题，其根源是在执法理念上出现了偏差。《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》推行服务型执法，通过构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”的执法模式，将“服务”贯穿执法全过程、各环节，做到惩教结合、宽严相济，推动裁量统一、过罚相当，进一步统筹执法力度和温度，让执法兼顾法、理、情，更好实现政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

针对个别案件查办中暴露出来的执法不规范、裁量不统一等问题，《市场监管执法行为规范》全面规定了市场监管执法人员在开展执法活动时的作风纪律、仪容举止、执法用语与案件办理等基本要求，结合不同执法场景，细化执法要求，针对性地设置执法用语与案件办理规范，有效约束、指引执法行为。其中特别提出执法行为“八个严禁、十个不得”，要求坚决杜绝随意执法、选择执法、趋利执法、机械执法、简单执法、消极执法、粗暴执法、钓鱼执法等问题发生。要求执法人员紧绷纪律之弦，强化刚性约束，严明工作纪律，保障执法公正、纪律严明。

(责编：王震、陈键)
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