新华社北京电（记者戴小河）国家能源局最新统计数据显示，截至2024年9月底，我国电动汽车充电设施总数达到1143.3万台，同比增长49.6%。其中，公共充电设施332.9万台，私人充电设施810.4万台。新能源汽车保有量达到2809万辆，车桩比为2.46：1。

今年1至9月，我国电动汽车充电设施增量为283.7万台，月均增长31.5万台。其中，公共充电设施增加60.3万台、私人充电设施增加223.4万台。同期，全国电动汽车充电量为666.7亿千瓦时，同比增长12.4%。

趋势一：高速公路充电站覆盖范围逐渐扩大

当前，我国高速公路充电基础设施建设取得积极进展，充电站覆盖范围逐渐扩大、充电电量明显提高。

数据显示，截至今年9月底，我国高速公路服务区（含停车区）已安装2.88万台充电设施，覆盖停车位4.48万个。“高速公路充电网络正逐渐扩大，覆盖了除港澳台外的全部省份。其中，西藏主要布局在318国道沿线。北京、上海、山东、安徽等15个省份的高速公路服务区已全部具备充电能力。”国家能源局电力司司长杜忠明说。

近年来，电动汽车在高速公路充电的电量显著提高。以国家电网经营的高速公路充电站数据为例，2023年完成高速公路充电电量6.64亿千瓦时，约为2020年的9.5倍，年均增长率约112%；充电桩平均利用率约为2020年的5.6倍，年均增长率约78%。

数据显示，2024年春节假期高速公路日均充电量达553万千瓦时，约为平日的3倍，并主要集中在京港澳、沈海、大广、京沪、京哈、长深等重点高速公路路段。

趋势二：县域充电设施加速推广

国家能源局综合司副司长张星说，国家能源局组织部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广，全国超过三分之一的省份已将充电设施布局至所有乡镇。

截至2024年9月底，我国县域及以下地区公共充电设施达到41.7万台，占全国公共桩总数的12.53%。

国家能源局正加快补齐农村地区充电短板，此前选取了新能源汽车消费潜力大、充电场景较为典型的33个县（区）、74个乡（镇）开展充电基础设施建设应用推广活动，围绕集中式公专用充电场站、居住社区充电设施等方面探索政策机制和商业模式，加快构建满足不同地区、不同类型、不同场景充电需求的服务网络，以点带面促进全国农村地区充电体系建设再上新台阶。

下一步，国家能源局将指导各地做好农村地区公共充电网络规划，加大充电网络建设运营支持力度，并结合各地推广充电基础设施的活动情况，适时推动典型经验和成熟模式在全国范围内推广。

趋势三：技术创新不断突破

随着充电技术的不断升级，电动汽车的充电速度越来越快。现在，单个充电接口的功率正向兆瓦级迈进。

张星说，目前充电堆技术逐渐替代一体机设计，并具备输出功率柔性分配功能，大功率充电技术也已进入产业化发展阶段。车网互动技术也得到初步验证。今年5月，深圳开展全国最大规模车网互动应用，调动新能源汽车1473辆，削减电量4389千瓦时，相当于548户家庭一天的用电量。无锡建成国内规模最大的反向送电示范中心，最大放电功率达3000千瓦。

充电设施拔节生长的背后，各类充电运营商的发展势如破竹，数量已超过1万家，大型国有能源企业、民营企业两股主导力量齐头并进。以特来电、星星充电、云快充为代表的运营企业，充电设备规模位列国内前三，市场份额达53.7%。

下一步，国家能源局将持续完善充电网络，提高设施服务能力，更好满足群众使用新能源汽车的需要，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经