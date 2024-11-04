新华社北京电（记者谢希瑶）商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，将在11月举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，并于11月3日在上海举办启动仪式。国务院新闻办公室11月1日举行新闻发布会介绍有关情况。

中央政治局会议提出“把促消费和惠民生结合起来”“提升消费结构”“培育新型消费业态”。商务部副部长盛秋平说，这次消费月总的考虑是，充分发挥国际消费中心城市引领作用，更好发挥进博会、广交会等重点展会“买全球、卖全球”作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，开展系列精品消费促进活动。

这是商务部首次举办中国国际精品消费月。什么是“精品消费”？

盛秋平说，精品不是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而是指在品质、设计和工艺上达到标准，面向大众的、范围更广的，契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势，能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。

据介绍，本次消费月采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、4大消费领域，举办N场消费促进活动。“1”是指举办1个精品首发季。组织国际精品、本土新品、国货潮品、中华老字号产品等举办首发首秀首展，依托进博会、广交会等重点展会集中组织新品首发。在核心商圈、步行街培育一批首发中心。“4”是指聚焦购物、美食、旅游、展演等四大板块举办一系列消费主题活动。

盛秋平用三个“突出”介绍本次消费月活动特点：首发经济主题突出，体现商旅文体健融合；精品消费主线突出，满足人民美好生活需要；政策配套突出，扩大活动成效。

党的二十届三中全会明确提出“积极推进首发经济”。这次精品消费月将突出首发经济，打造精品首发季。

商务部市场运行和消费促进司司长李刚说，首发经济是指企业首次发布新产品，推出新业态、新模式、新服务和新技术等。一般这些产品和服务都具有时尚、新潮和高品质等特征，有效契合消费者多样性、高品质需求。

近年来，相关城市积极引进各类品牌首店。2023年，上海、北京分别引进首店1215家和946家。初步统计，消费月期间，5个城市将推出50场精品首发、首秀首展活动，将新设全球、亚洲、全国首店70多个。

同时，消费月还将充分发挥商旅文体健的联动效应，打造系列活动。初步统计，5大城市将举办237场活动，涉及吃、穿、用、娱、住、行等各方面。

“活动+政策”双轮驱动，是这次消费月的重要特点。消费月期间，将深入实施消费品以旧换新政策，同时推出一批消费领域的新政策。

盛秋平介绍，在深化实施以旧换新政策方面，围绕“车消费”，进一步优化汽车置换促消费政策；围绕“家消费”，在国家8大类补贴品类基础上，新增家装家具家纺等品类，补贴品类达67类。截至目前，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超过4000亿元。

他表示，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应，给消费者带来实实在在的实惠。

(责编：王震、陈键)

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