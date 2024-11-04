人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

培育新型消费 突出首发经济

中国国际消费中心城市精品消费月前瞻

2024年11月04日08:55 | 来源：新华社
小字号

新华社北京电（记者谢希瑶）商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，将在11月举办中国国际消费中心城市精品消费月活动，并于11月3日在上海举办启动仪式。国务院新闻办公室11月1日举行新闻发布会介绍有关情况。

中央政治局会议提出“把促消费和惠民生结合起来”“提升消费结构”“培育新型消费业态”。商务部副部长盛秋平说，这次消费月总的考虑是，充分发挥国际消费中心城市引领作用，更好发挥进博会、广交会等重点展会“买全球、卖全球”作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，开展系列精品消费促进活动。

这是商务部首次举办中国国际精品消费月。什么是“精品消费”？

盛秋平说，精品不是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而是指在品质、设计和工艺上达到标准，面向大众的、范围更广的，契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势，能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。

据介绍，本次消费月采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、4大消费领域，举办N场消费促进活动。“1”是指举办1个精品首发季。组织国际精品、本土新品、国货潮品、中华老字号产品等举办首发首秀首展，依托进博会、广交会等重点展会集中组织新品首发。在核心商圈、步行街培育一批首发中心。“4”是指聚焦购物、美食、旅游、展演等四大板块举办一系列消费主题活动。

盛秋平用三个“突出”介绍本次消费月活动特点：首发经济主题突出，体现商旅文体健融合；精品消费主线突出，满足人民美好生活需要；政策配套突出，扩大活动成效。

党的二十届三中全会明确提出“积极推进首发经济”。这次精品消费月将突出首发经济，打造精品首发季。

商务部市场运行和消费促进司司长李刚说，首发经济是指企业首次发布新产品，推出新业态、新模式、新服务和新技术等。一般这些产品和服务都具有时尚、新潮和高品质等特征，有效契合消费者多样性、高品质需求。

近年来，相关城市积极引进各类品牌首店。2023年，上海、北京分别引进首店1215家和946家。初步统计，消费月期间，5个城市将推出50场精品首发、首秀首展活动，将新设全球、亚洲、全国首店70多个。

同时，消费月还将充分发挥商旅文体健的联动效应，打造系列活动。初步统计，5大城市将举办237场活动，涉及吃、穿、用、娱、住、行等各方面。

“活动+政策”双轮驱动，是这次消费月的重要特点。消费月期间，将深入实施消费品以旧换新政策，同时推出一批消费领域的新政策。

盛秋平介绍，在深化实施以旧换新政策方面，围绕“车消费”，进一步优化汽车置换促消费政策；围绕“家消费”，在国家8大类补贴品类基础上，新增家装家具家纺等品类，补贴品类达67类。截至目前，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超过4000亿元。

他表示，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应，给消费者带来实实在在的实惠。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京11月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月4日08时至5日08时，内蒙古东部、河北北部、天津、辽宁西部和中南部、山东半岛等地将有5-6级、阵风7-8级的大风，沿海地区阵风可达9级；东海西南部、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部的部分海域将有7-8级、阵风9级的东北风。 11月5日08时至6日08时，东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部海域将有7-8级、阵风9级的东北风，其中台湾海峡的部分海域风力可达9级、阵风10级。…
神舟十八号航天员乘组安全顺利出舱
　　人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月4日2时15分，神舟十八号航天员叶光富、李聪、李广苏全部安全顺利出舱，健康状态良好。 至此，“80后”乘组太空之旅圆满结束，航天员叶光富重返“天宫”的圆梦征程完美收官，刷新中国航天员在轨驻留时间的纪录，成为我国首位累计飞行时长超过一年的航天员。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部