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不明链接跳转何时休 中消协敦促广告“一键关闭”

2024年11月04日08:56 | 来源：新华社
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今年“双11”网络促销已拉开帷幕。针对近期消费者反映某些应用软件不明链接跳转导致的相关消费问题，中消协11月1日发布消费提示，敦促经营者切实落实广告“一键关闭”，不得无底线收集消费者个人信息。

点击链接后强制跳转

某些应用软件中，弹窗提示消费者付费提升音画品质等服务质量，点击后却显示更高价位套餐或续费会员；弹窗提示低价的内容，点击付费链接后，页面却以不明显、较小字体勾选了“将以正常价格自动续费”。

中消协有关负责人表示，消费者点击链接后跳转的界面与消费者的点击意图不符，是某些平台经营者不顾消费者需求而强制弹出无关链接的行为，损害了消费者自主选择权。尤其是在点击付款链接后，其实质付款内容与链接描述不符，启动弹窗欺骗误导消费者，不仅违背消费者真实意愿，还有可能进一步导致消费者损失。

植入广告链接或无关链接

某些应用软件在开启页面推送广告时，没有关闭选项按钮、需要计时才能关闭或者默认手机晃动直接打开广告链接；某些购物软件或购票软件需要转发他人助力，点击链接后反复跳转到购物、返现等无关页面，且难以回到初始页面；某些阅读软件强制要求观看视频广告；个别支付软件利用领取优惠券，诱导点击弹出与本次支付服务无关链接。

中消协有关负责人表示，不论是强行弹出无关链接，还是无序设置弹出、难以实现永久关闭，都给消费者带来很大困扰。根据广告法、互联网广告管理办法，应用软件推送的广告链接不管以什么形式导致消费者无法一键关闭，都违反了法律法规的相关规定。平台经营者的互联网广告链接弹出应当探索良性发展模式，而不是以无视法律规定、牺牲消费者权益的方式牟取不当利益。

链接对个人信息进行过度索取

某些购物软件对消费者个人消费习惯进行分析，推送消费者可能感兴趣的购物链接，将推送信息狭窄化、标签化，形成“信息茧房”。

中消协有关负责人表示，根据个人信息保护法有关规定，应用软件无底线收集、搜索、分析消费者的上网行为数据，量身定制广告链接，强制提供个性化服务并进行精准推送，是对消费者点击习惯、兴趣爱好、网络行踪的不法收集和高度聚焦分析。这涉嫌滥用消费者信息，限制了消费者视野和自由选择。

中消协建议，经营者遵守法律规定承担应尽义务和责任，保障消费者的知情权、选择权和隐私权。建议监管方建立完善、科学、合理的管控机制，针对不明链接跳转问题进行整治。

（记者赵文君）新华社北京电

(责编：王震、陈键)
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