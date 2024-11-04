新华社福州电（记者邹多为）餐饮业一头连着百姓餐桌，一头关系经济发展，是重要的民生行业。它的基本盘如何？有哪些最新趋向？第二十五届中国美食节正在福建省福州市举行，其间发布的《2024中国餐饮业年度报告》，或许可以给出答案。

中国饭店协会副秘书长张翔告诉记者，报告以2023财年内地餐饮企业和集团的调研数据为基础，从多个维度和细分指标入手，深入调查分析全国餐饮行业发展情况。

报告认为，我国餐饮行业市场规模仍在持续扩大，尽管短期内存在一定的困难与不确定性，但长期向好的发展态势没有改变。中央和地方纷纷出台支持政策，将为企业攻坚克难提供坚实保障、为活跃消费市场注入强劲动力。

总体来看，2023年，社会经济回升向好。得益于消费活力的充分释放，餐饮业复苏态势明显，全国餐饮收入首次突破5万亿元大关，同比增长20.4%。在社会消费品零售总额中，餐饮业增速领跑其他类型。

收入排名方面，2023年我国31个省（区、市）餐饮收入全部实现正增长。其中，广东以5763.44亿元位居榜首，江苏、山东、浙江和四川紧随其后。

经营情况方面，广大餐饮企业主动作为，表现不俗。报告显示，2023年我国餐饮企业营业收入同比增长22.3%，较2022年增加超20个百分点，主要变化包括门店扩张整体增速回升，直营店规模小幅增长，加盟店增速扭负为正等。

面对愈加激烈的行业竞争，餐饮业发展呈现出哪些最新趋向？

报告认为，门槛低、入行易等特点，使得餐饮行业成为很多初次创业者的首选。相关调研数据显示，2023年，近六成商户的启动资金小于12万元，其中，小于6万元的占比达28.5%，启动资金超过30万元的商户占比仅有12%。

高性价比、精致的大众化餐饮回归主流。报告显示，相比于客单价较高的品类，快餐小吃等大众化餐饮产品的扩张和盈利表现更为乐观。以最小代价满足最多需求、追求极致性价比正在成为消费者的首要目标。

数字化餐饮服务在增收中的作用越来越重要。2023年，电商和外卖销售额占总营收的比重分别为19.1%和10.4%，较2022年分别增加14.1和1.9个百分点，外卖、新零售等线上营销模式已成为餐饮企业重要的盈利渠道。

中国饭店协会会长陈新华表示，不可否认，餐饮业正面临一些挑战和压力，然而也要看到，团餐、外卖、快餐小吃等刚需业态仍在保持快速增长。今年以来，聚焦创新餐饮消费场景、弘扬优秀餐饮文化、创建绿色餐饮企业等内容，国家层面出台一系列新举措，这些充分表明各方对餐饮业的重视程度不断提高。

“企业要抢抓这些机遇，持续在打造精品、升级服务、创新融合等方面发力，持续挖掘新的增长点，为餐饮业高质量发展聚势赋能。”陈新华说。

(责编：王震、陈键)

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