科技日报讯 （记者陈瑜）11月2日，《中国区域创新能力评价报告2024》（以下简称《报告》）发布。《报告》显示，2024年广东区域创新能力依然保持第1位，连续8年居全国之首；江苏超过北京居第2位，北京居第3位，浙江和上海依然排名第4位和第5位。进入前10名的省份还有山东、安徽、湖北、湖南和陕西，其中，陕西上升1位跻身全国前10。

自1999年以来，中国科技发展战略研究小组已经连续25年对全国31个省（自治区、直辖市）创新能力进行评价分析。

中国科学院大学教授、中国科技发展战略研究小组组长柳卸林说，2024年中国区域创新能力分析基于2022年的统计数据，区域分布呈现新特点。

首先，整体创新格局趋于稳定，部分追赶省份进步明显。从排名变化情况看，2024年排名上升的省份有8个，其中，天津排名上升6位，辽宁和山西均上升5位，创新转型效果明显；排名下降的省份有13个，其中，青海下降5位，创新能力排名下降的态势尚未扭转。其次，领先格局基本稳定。2024年广东、江苏、北京、浙江、上海和山东的区域创新能力综合得分在40分以上，具有明显的领先优势。此外，追赶地区的差异性和排名波动依然较大。不同省份创新实力、创新潜力和创新效率差异较大。

“从排名看，区域分层特点更加明显。”中国科技发展战略研究小组成员高太山在解读《报告》时表示，前10名呈现3+3+3+1的特点；11—17名，“腰部”地区更集中、趋同；18—21名，辽宁、河北、吉林、山西处于追赶关键位置；22—27名旗鼓相当，差距极小；28—31名短板相对明显。

与此同时，领先地区的集聚和区域带动性更强。“广东、江苏、北京分别在珠三角、长三角、京津冀的‘火车头’地位更加突出。”高太山说。

(责编：王震、陈键)

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