人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《中国区域创新能力评价报告2024》发布

2024年11月04日09:01 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报讯 （记者陈瑜）11月2日，《中国区域创新能力评价报告2024》（以下简称《报告》）发布。《报告》显示，2024年广东区域创新能力依然保持第1位，连续8年居全国之首；江苏超过北京居第2位，北京居第3位，浙江和上海依然排名第4位和第5位。进入前10名的省份还有山东、安徽、湖北、湖南和陕西，其中，陕西上升1位跻身全国前10。

　　自1999年以来，中国科技发展战略研究小组已经连续25年对全国31个省（自治区、直辖市）创新能力进行评价分析。

　　中国科学院大学教授、中国科技发展战略研究小组组长柳卸林说，2024年中国区域创新能力分析基于2022年的统计数据，区域分布呈现新特点。

　　首先，整体创新格局趋于稳定，部分追赶省份进步明显。从排名变化情况看，2024年排名上升的省份有8个，其中，天津排名上升6位，辽宁和山西均上升5位，创新转型效果明显；排名下降的省份有13个，其中，青海下降5位，创新能力排名下降的态势尚未扭转。其次，领先格局基本稳定。2024年广东、江苏、北京、浙江、上海和山东的区域创新能力综合得分在40分以上，具有明显的领先优势。此外，追赶地区的差异性和排名波动依然较大。不同省份创新实力、创新潜力和创新效率差异较大。

　　“从排名看，区域分层特点更加明显。”中国科技发展战略研究小组成员高太山在解读《报告》时表示，前10名呈现3+3+3+1的特点；11—17名，“腰部”地区更集中、趋同；18—21名，辽宁、河北、吉林、山西处于追赶关键位置；22—27名旗鼓相当，差距极小；28—31名短板相对明显。

　　与此同时，领先地区的集聚和区域带动性更强。“广东、江苏、北京分别在珠三角、长三角、京津冀的‘火车头’地位更加突出。”高太山说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国市场监管部门推行服务型执法
　　新华社北京11月1日电（记者赵文君）记者1日从市场监管总局了解到，近日市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》。指导意见提出在全国市场监管部门推行服务型执法。…
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京11月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月4日08时至5日08时，内蒙古东部、河北北部、天津、辽宁西部和中南部、山东半岛等地将有5-6级、阵风7-8级的大风，沿海地区阵风可达9级；东海西南部、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部的部分海域将有7-8级、阵风9级的东北风。 11月5日08时至6日08时，东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部海域将有7-8级、阵风9级的东北风，其中台湾海峡的部分海域风力可达9级、阵风10级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部