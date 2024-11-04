人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“大国重器”绘就长江新画卷

——记三峡工程投入运行30年

2024年11月04日09:02 | 来源：科技日报
小字号

◎刘耀祥 孟 辉 翟平国 本报记者 付丽丽

深秋时节的西陵峡，依然是满眼绿色、万顷碧波。30年前的12月14日，长江三峡工程在这里正式开工建设，不仅实现了“截断巫山云雨，高峡出平湖”的壮美画卷，更给浩荡长江带来了意义深远的改变。

30年弹指一挥间。三峡工程投入运行以来，发挥着“大国重器”的巨大综合效益。日前，记者随水利部在三峡库区采访了解到，水利部会同有关部门、省（区、市）持续推动三峡后续工作，不仅使库区人民实现了安稳致富，更使库区经济社会得到了高质量发展。

发挥防洪通航等综合效益

三峡工程位于长江上游和中下游交界处，紧邻防洪形势最为严峻的荆江河段，能控制荆江河段洪水来量的95%以上，控制武汉以上洪水来量的2/3左右。

“三峡工程的首要功能是防洪，最大效益也体现在防洪上，其在长江防洪体系中发挥了关键作用。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心党委书记徐长义说。

数据显示，三峡水库自蓄水以来，累计拦洪运用近70次，拦洪总量超过2200亿立方米。

今年国庆节前夕，三峡升船机完成了通航以来的第四次停航检修。如今，一艘3000吨客轮利用升船机过坝只要40分钟，一艘艘船舶通过这座巨型“空中电梯”的托举，能够快速、便捷、舒适地“翻越”三峡大坝。

“三峡水库蓄水后，显著改善了三峡库区和长江中游宜昌至武汉段的航道条件，库区干流航道等级由Ⅲ级提高为Ⅰ级。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心枢纽管理部副主任程航介绍说。随着三峡双线五级船闸和三峡升船机联合运行，长江作为“黄金水道”的作用日益凸显。

增强库区移民幸福感

重庆市云阳县地处三峡库区腹心，是三峡库区移民大县。前几年，该县黄石镇黄石社区的库区移民温建老感到水不够用。“往往在做饭、洗澡时水量突然变小甚至断水。”

“现在开心喽！自来水不仅水量大还稳定。”打开水龙头，洁净的自来水“哗哗”流出，67岁的温建满脸喜悦。

“在三峡后续工作资金支持下，云阳城乡供水一体化建设迎来了春天。”云阳县水利局局长周道吉说，近年来，云阳县累计使用三峡后续专项资金13.39亿元，建设了5座小Ⅰ型水库，推动全县城乡供水水质提升，持续实现从“有水吃”向“吃好水”转变。

湖北省兴山县古夫镇深渡河村属三峡库区淹没区，2014年前，因为坐落大山深处、交通不便，这里村民追求发展、富裕的步履走得很艰难。今天，一条“最美水上公路”跨越高山河谷，将深渡河村与兴山县城、宜昌市区快速连接，将小山村连上大市场，给村子带来翻天覆地的变化。

“这是一条发展致富路。”深渡河村村支书万伟说，过去从村里到县城要乘船再换车辗转，现在开车只要15分钟，到宜昌市也只要一个半小时，村里种植的柑橘、樱桃、李子等农产品都卖上了好价钱。深渡河村还成为观赏“最美水上公路”的网红景点，节假日前来“打卡”的汽车排成长龙。

兴山县水利局局长甘勇介绍，得益于三峡后续工作的支持，兴山县建成了水上公路、马麦隧道、峡口港、农村道路配套完善等重大交通工程以及城集镇供水工程、农村灌溉工程等一批公共服务设施配套工程，对改善兴山移民生产生活条件起到了重要作用。

劈山跨壑开新路，汩汩清流润心田。秭归长江公路大桥、白家河水库、巴东县巴野公路……在三峡库区，因为三峡后续工作扶持的通水、通路等基础设施改善而带来的变化比比皆是，一批重大基础设施和学校、医院等公共服务设施投入使用，库区移民的获得感、幸福感、安全感不断增强。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国市场监管部门推行服务型执法
　　新华社北京11月1日电（记者赵文君）记者1日从市场监管总局了解到，近日市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》。指导意见提出在全国市场监管部门推行服务型执法。…
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京11月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月4日08时至5日08时，内蒙古东部、河北北部、天津、辽宁西部和中南部、山东半岛等地将有5-6级、阵风7-8级的大风，沿海地区阵风可达9级；东海西南部、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部的部分海域将有7-8级、阵风9级的东北风。 11月5日08时至6日08时，东海南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部海域将有7-8级、阵风9级的东北风，其中台湾海峡的部分海域风力可达9级、阵风10级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部