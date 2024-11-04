◎刘耀祥 孟 辉 翟平国 本报记者 付丽丽

深秋时节的西陵峡，依然是满眼绿色、万顷碧波。30年前的12月14日，长江三峡工程在这里正式开工建设，不仅实现了“截断巫山云雨，高峡出平湖”的壮美画卷，更给浩荡长江带来了意义深远的改变。

30年弹指一挥间。三峡工程投入运行以来，发挥着“大国重器”的巨大综合效益。日前，记者随水利部在三峡库区采访了解到，水利部会同有关部门、省（区、市）持续推动三峡后续工作，不仅使库区人民实现了安稳致富，更使库区经济社会得到了高质量发展。

发挥防洪通航等综合效益

三峡工程位于长江上游和中下游交界处，紧邻防洪形势最为严峻的荆江河段，能控制荆江河段洪水来量的95%以上，控制武汉以上洪水来量的2/3左右。

“三峡工程的首要功能是防洪，最大效益也体现在防洪上，其在长江防洪体系中发挥了关键作用。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心党委书记徐长义说。

数据显示，三峡水库自蓄水以来，累计拦洪运用近70次，拦洪总量超过2200亿立方米。

今年国庆节前夕，三峡升船机完成了通航以来的第四次停航检修。如今，一艘3000吨客轮利用升船机过坝只要40分钟，一艘艘船舶通过这座巨型“空中电梯”的托举，能够快速、便捷、舒适地“翻越”三峡大坝。

“三峡水库蓄水后，显著改善了三峡库区和长江中游宜昌至武汉段的航道条件，库区干流航道等级由Ⅲ级提高为Ⅰ级。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心枢纽管理部副主任程航介绍说。随着三峡双线五级船闸和三峡升船机联合运行，长江作为“黄金水道”的作用日益凸显。

增强库区移民幸福感

重庆市云阳县地处三峡库区腹心，是三峡库区移民大县。前几年，该县黄石镇黄石社区的库区移民温建老感到水不够用。“往往在做饭、洗澡时水量突然变小甚至断水。”

“现在开心喽！自来水不仅水量大还稳定。”打开水龙头，洁净的自来水“哗哗”流出，67岁的温建满脸喜悦。

“在三峡后续工作资金支持下，云阳城乡供水一体化建设迎来了春天。”云阳县水利局局长周道吉说，近年来，云阳县累计使用三峡后续专项资金13.39亿元，建设了5座小Ⅰ型水库，推动全县城乡供水水质提升，持续实现从“有水吃”向“吃好水”转变。

湖北省兴山县古夫镇深渡河村属三峡库区淹没区，2014年前，因为坐落大山深处、交通不便，这里村民追求发展、富裕的步履走得很艰难。今天，一条“最美水上公路”跨越高山河谷，将深渡河村与兴山县城、宜昌市区快速连接，将小山村连上大市场，给村子带来翻天覆地的变化。

“这是一条发展致富路。”深渡河村村支书万伟说，过去从村里到县城要乘船再换车辗转，现在开车只要15分钟，到宜昌市也只要一个半小时，村里种植的柑橘、樱桃、李子等农产品都卖上了好价钱。深渡河村还成为观赏“最美水上公路”的网红景点，节假日前来“打卡”的汽车排成长龙。

兴山县水利局局长甘勇介绍，得益于三峡后续工作的支持，兴山县建成了水上公路、马麦隧道、峡口港、农村道路配套完善等重大交通工程以及城集镇供水工程、农村灌溉工程等一批公共服务设施配套工程，对改善兴山移民生产生活条件起到了重要作用。

劈山跨壑开新路，汩汩清流润心田。秭归长江公路大桥、白家河水库、巴东县巴野公路……在三峡库区，因为三峡后续工作扶持的通水、通路等基础设施改善而带来的变化比比皆是，一批重大基础设施和学校、医院等公共服务设施投入使用，库区移民的获得感、幸福感、安全感不断增强。

(责编：王震、陈键)

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