人民网记者 李栋

当前，全国秋粮收获接近尾声，收购工作加紧进行。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，当前全国秋粮收购全面展开，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨，其中中晚稻收购超2300万吨。

连日来，在浙江省金华市浦江县粮食收储有限公司的粮库前，农户们的售粮车辆络绎不绝。工人们将货车上的闸口打开，稻谷匀速地流入到除杂设备，然后通过传输带转运到储存罐中，现场一片繁忙景象。

“今年晚稻收购从10月份就已经开始展开。”浦江县粮食收储有限公司购销科负责人张国坚介绍，为了今年的晚稻收购，已准备了两个库点、十个仓库、一万六千吨仓容，用于准备存放收购的晚稻。

据了解，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为1.29元/斤、1.31元/斤。目前，新季中晚稻已经全面上市，收购正由南到北有序展开。

国家粮油信息中心高级分析师程敏介绍，10月以来新季中晚稻市场收购有条不紊，各级储备均已启动收购，进度整体符合预期，市场运行平稳。总体来看，今年各地优质稻谷价格明显高于普通品种，优质优价特征明显。

秋粮收获的同时，秋种工作也加紧展开。在河北邢台隆尧县尹村镇田村，种粮大户田献杰家的1800亩冬小麦已经播种完成。

“今年采用了深翻、水肥一体化以及河北省农科院推广的生物菌肥等种植技术，希望明年的产量比今年还能高出一截。”田献杰说。

隆尧县农业农村局农业技术推广站站长卫计运介绍，今年的墒情和气候条件很好，农户抢抓有利条件适时、适量、适宜深度播种，目前全县小麦播种已经基本完成。

秋冬种是翌年农业生产的开始，秋冬播的小麦面积约占全年粮食面积的五分之一左右，冬油菜占全年油料的一半以上，抓好冬小麦、冬油菜的播种，对夺取明年夏季粮油丰收至关重要。近日，农业农村部已派出6个工作组赴14个重点省指导各地抓好秋冬种生产工作。

农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博在2024年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会上表示，要通过抓面积落实、抓冬前管理、抓防灾减灾，落实落细冬前壮苗、防寒抗旱、防治病虫草害等措施，夯实明年夏季粮油丰收基础。

(责编：孙红丽、高雷)

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