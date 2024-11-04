人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国秋粮收购加紧进行 主产区秋冬种稳步推进

人民网记者 李栋
2024年11月04日09:40 | 来源：人民网
小字号

当前，全国秋粮收获接近尾声，收购工作加紧进行。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，当前全国秋粮收购全面展开，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨，其中中晚稻收购超2300万吨。

连日来，在浙江省金华市浦江县粮食收储有限公司的粮库前，农户们的售粮车辆络绎不绝。工人们将货车上的闸口打开，稻谷匀速地流入到除杂设备，然后通过传输带转运到储存罐中，现场一片繁忙景象。

“今年晚稻收购从10月份就已经开始展开。”浦江县粮食收储有限公司购销科负责人张国坚介绍，为了今年的晚稻收购，已准备了两个库点、十个仓库、一万六千吨仓容，用于准备存放收购的晚稻。

据了解，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为1.29元/斤、1.31元/斤。目前，新季中晚稻已经全面上市，收购正由南到北有序展开。

国家粮油信息中心高级分析师程敏介绍，10月以来新季中晚稻市场收购有条不紊，各级储备均已启动收购，进度整体符合预期，市场运行平稳。总体来看，今年各地优质稻谷价格明显高于普通品种，优质优价特征明显。

秋粮收获的同时，秋种工作也加紧展开。在河北邢台隆尧县尹村镇田村，种粮大户田献杰家的1800亩冬小麦已经播种完成。

“今年采用了深翻、水肥一体化以及河北省农科院推广的生物菌肥等种植技术，希望明年的产量比今年还能高出一截。”田献杰说。

隆尧县农业农村局农业技术推广站站长卫计运介绍，今年的墒情和气候条件很好，农户抢抓有利条件适时、适量、适宜深度播种，目前全县小麦播种已经基本完成。

秋冬种是翌年农业生产的开始，秋冬播的小麦面积约占全年粮食面积的五分之一左右，冬油菜占全年油料的一半以上，抓好冬小麦、冬油菜的播种，对夺取明年夏季粮油丰收至关重要。近日，农业农村部已派出6个工作组赴14个重点省指导各地抓好秋冬种生产工作。

农业农村部总农艺师、种植业管理司（农药管理司）司长潘文博在2024年前三季度农业农村经济运行情况举行发布会上表示，要通过抓面积落实、抓冬前管理、抓防灾减灾，落实落细冬前壮苗、防寒抗旱、防治病虫草害等措施，夯实明年夏季粮油丰收基础。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全国秋粮收购加紧进行 主产区秋冬种稳步推进
　　当前，全国秋粮收获接近尾声，收购工作加紧进行。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，当前全国秋粮收购全面展开，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨，其中中晚稻收购超2300万吨。…
全国市场监管部门推行服务型执法
　　新华社北京11月1日电（记者赵文君）记者1日从市场监管总局了解到，近日市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》。指导意见提出在全国市场监管部门推行服务型执法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部