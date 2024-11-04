人民网北京11月4日电 （记者黄盛）据上交所消息，截至2024年10月31日，沪市2265家上市公司完成2024年三季报披露。数据显示，沪市整体经营业绩边际改善，重新步入上升轨道。

三季度边际修复态势明显

上交所数据显示，2024年前三季度，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。分季度看，第三季度边际修复态势明显，净利润、扣非后净利润同比分别增长8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3个百分点、5.4个百分点，环比第二季度分别增长5.6%、4.6%。

社会服务、非银金融、农林牧渔、有色金属、电子、汽车等行业前三季度净利润同比增幅较快，建筑材料、房地产、计算机、商贸零售等行业前三季度同比降幅收窄，交通运输、农林牧渔、电力设备等行业第三季度环比增幅较为明显。各方面信息显示，多个行业9月经营数据表现亮眼，超半数公司9月营收创三季度各月最高，近4成公司净利润创三季度各月最高。

上交所表示，沪市公司积极履行主体责任，是业绩增长的主要动因。年初以来，1100余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案，上证50、上证180、科创板覆盖率达8成，整体盈利改善及股价表现情况均优于沪市平均水平。良好业绩带动中期现金分红再创新高，88家公司推出三季报分红方案，同比增长近4倍；现金分红总额超90亿元，同比增长80%。

向新发展势头进一步凸显

前三季度，“以旧换新”激发消费活力，汽车、家电等重点消费品销量增幅明显。汽车行业前三季度净利润同比增长17%，5家乘用车企业净利润同比增长11%。

新一轮大规模设备更新政策，带动工程机械、轨交设备前三季度净利润分别增长10%、3%；老旧营运船舶报废更新、绿色转型加快，船舶公司生产订单饱满，航海装备净利润大幅增长35%。城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车更新改造，商用车、物流设施投资环比增长82%、26%；旅游景区、文娱设施加快更新换代，投资同比增长11%、28%。超长期特别国债、专项债等发行使用为基础设施建设提供资金保障，铁路运输、公用事业、煤炭前三季度投资增速分别为14%、13%、19%。

资本市场也受益于一揽子增量政策。回购增持再贷款、互换便利工具等系列新政落地后，已有39家次公司披露利用专项贷款进行回购增持，回购增持专项贷款规模近百亿元。

此外，2024年前三季度，沪市公司持续加大科技创新投入，“四新”经济渐变渐成。实体类公司合计研发投入6079亿元，同比增长2%，102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中，科创板持续打造培育新质生产力的“主阵地”，研发投入迭创新高，累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。

一批科创板公司迎来攻克关键核心技术的收获期。截至10月，科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交；晶合集成28纳米逻辑芯片通过功能性验证，与面板驱动芯片整合运作成功点亮电视面板。主板亦有一批科技型企业创新硕果迭出。此外，科创板集成电路产业链聚链成势，展现出蓬勃的发展潜力。“研发+出海”齐头并进，生物医药产业链进一步释放活力。创新药公司前三季度合计实现营收261亿元，同比增长53%。

高质量并购重组持续推进

上交所表示，“并购六条”“科创板八条”多项政策落地，激发资本市场并购重组活力。三季度以来，已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组，合计交易金额超2400亿元。多家券商通过并购重组强化业务协同、提升市场竞争力。此外，政策发布以来，不少龙头公司通过非重组交易整合产业资产，进一步增强竞争优势，沪市小步快走类资产收购75单，金额合计约240亿元。

科创板公司积极落实政策创新举措，以高质量产业并购加速技术突破、产业整合和国际化布局。特别是“科创板八条”发布以来，科创板新增披露40余单股权收购交易，单数同比超2倍，金额合计超110亿元。标志性案例相继落地，在提高估值包容性方面，10单交易涉及收购优质未盈利“硬科技”企业，在技术、产品、市场等方面寻求协同效应。同时，审核流程和效率也在提升，有重组项目从受理到交易所审核通过仅用时52天，到获证监会同意注册仅用时两个月。

指数投资生态逐渐成形

以ETF为代表的指数型基金成为规模增长“主力军”，市场活跃度再上新台阶。截至10月底，沪市ETF规模约2.6万亿元、成交额约22万亿元，非货币ETF净流入近7900亿元，均创历史新高，ETF日均成交额和总规模分别稳居亚洲第一、第二位。

与此同时，宽基旗舰产品不断涌现。截至10月底，沪市权益ETF规模约2.1万亿元，较年初增长91%，宽基ETF总规模1.6万亿元，占权益ETF的77%。沪深300ETF产品的总规模突破1万亿元，其中沪市产品占比超8成。

科创板指数、产品投资生态逐渐成形。今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数已达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系，为中长期资金提供多元投资选项，引导资金支持“硬科技”发展。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。

中长期资金投资规模和比例进一步提升。截至三季度末，机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元，同比增长15%、较半年度末增长13%，占总市值比重近8成，其中基金类投资者持有市值达5万亿元，同比增长12%、较半年度末增长20%，占总市值比重为10%。同时，国企估值迎来重塑机遇。年初以来，沪市央企整体市盈率从8.89倍上涨至10.83倍、市净率从0.82倍上涨至1.03倍，国有企业整体市盈率从10.21倍上升至12.16倍、市净率从0.92倍上升至1.11倍。

(责编：孙红丽、高雷)

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