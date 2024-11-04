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深市三季报：整体经营稳健 成长韧劲较好

2024年11月04日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京11月4日电 （记者黄盛）据深交所消息，截至10月31日，深市2844家上市公司完成三季报披露。今年前三季度，深市公司合计实现营业收入14.98万亿元，合计实现归母净利润8062.29亿元，整体经营稳健，表现出较好的成长韧劲。

深交所表示，在宏观政策加力等因素推动下，深市上市公司前三季度经营业绩呈现结构性亮点，消费“引擎”作用显现，数字经济领域业绩向好，金融业呈回暖趋势。与此同时，深市公司积极响应“质量回报双提升”号召，上市公司回报投资者力度继续加大。

注册制公司持续成长

深市上市公司以创新求突破，加快发展新质生产力，前三季度交出一份整体稳健的成绩单，注册制下新上市公司（以下简称“注册制公司”）持续成长。

具体来看，2844家已披露三季报的公司中，共有2146家公司实现盈利，占比超四分之三。1068家公司盈利大于1亿元，329家公司盈利大于5亿元。共计1315家公司净利润同比增长，其中，541家公司净利润同比增长幅度超过50%，308家公司净利润同比增长幅度超过100%。

前三季度，深市574家注册制公司合计实现营业收入9737.32亿元，平均实现营业收入16.96亿元，同比增长7.63%。从单季度情况看，注册制公司第三季度合计实现营业收入3525.94亿元，环比增长7.22%。

结构性亮点涌现

从行业看，今年前三季度，深市公司的业绩在消费、数字经济、非银金融等方面涌现诸多结构性亮点。其中，深市交通运输、社会服务、家用电器、食品饮料、汽车等5个消费相关行业营收净利双增长。商品消费方面，随着以旧换新等刺激消费政策效应持续显现，居民消费基础不断巩固，汽车、家用电器行业业绩持续增长，在去年同期高基数的基础上，2024年前三季度分别同比增长约7%、4%。

此外，农林牧渔行业扭亏为盈，从去年同期亏损116.51亿元转变为盈利273.17亿元，部分养殖企业盈利能力迅速修复。服务消费方面，我国前三季度服务零售额同比增长7%，增速高于同期商品零售额3.7个百分点，居民出行旅游需求得到有效释放，深市交通运输、社会服务行业前三季度净利润分别同比增长15%、7%。

得益于AI算力需求提升、下游手机等消费电子需求边际复苏，深市数字经济领域公司前三季度净利润同比增长13%。随着9月一揽子增量政策部署安排，积极效果逐步显现。深市非银金融企业业绩回暖，前三季度收入、净利润同比降幅大幅收窄。上市公司回报投资者力度继续加大。

回报投资者力度持续加大

稳健经营的同时，深市上市公司回报股东意识不断增强。2024年2月1日深交所启动“质量回报双提升”专项行动以来，截至10月末，已有307家公司披露“质量回报双提升”行动方案。

2024年以来，实施或宣告中期现金分红（含一季报、半年报和三季报）方案的深市公司由去年同期的125家次增长至308家次，金额由292.23亿元增至568.34亿元。

2024年前十月，共计709家深市公司开展回购，回购金额超过600亿元，家数同比增长两倍、金额同比增长一倍。此外，截至10月31日，深市29家公司获87亿元回购增持专项贷款支持。其中，24家公司披露获回购专项贷款总额80.42亿元，5家公司公告取得增持贷款总额7.26亿元，共计取得87.68亿元专项贷款支持。

(责编：孙红丽、高雷)
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