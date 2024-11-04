原标题：10年178项！中国煤科煤科院晒出制修订标准亮眼“成绩单”

近日，经国家矿山安全监察局批准，由中国煤科煤科院牵头起草的《矿山隐蔽致灾因素普查规范第1部分：总则》等3项矿山安全行业标准正式发布，将于11月1日正式实施。

一直以来，中国煤科煤科院高度重视标准化工作，聚焦“清洁低碳”与“矿山安全”两大方向，在清洁转化利用、安全技术与装备、环保新材料、检测检验等产业领域，坚持以标准引领产业创新发展，大力推进基础标准和应用标准研制，积极推动标准化与科技创新互动发展。作为国际标准化组织煤和焦炭国内技术对口单位、全国煤炭标委会和全国煤化工标委会等多个秘书处承担单位，煤科院在煤炭清洁高效利用、固体矿物燃料等方面积极组织学术交流、技术研讨、标准制修订和人才培养等活动，为推动煤炭行业领域技术标准规范的发展提供有力支撑。10年来，累计发布国际标准16项、国家标准131项、行业标准31项，逐步构建起以国际标准为引领、国家标准和行业标准为基础的标准体系，实现了标准化对科技发展的引领作用。

勇担职责使命，健全标准体系

围绕煤炭行业高质量发展需求，制定强制性国家标准GB30180-2024《煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额》和GB29995-2024《煤基活性炭和兰炭单位产品能源消耗限额》，将“原料用能”和“非原料用能”进行区分统计，确定了科学、合理、先进、可行的能耗限额指标，不仅为煤化工产业落实“双碳”目标提供强有力的支撑，而且为国家开展能耗监督检查提供了可靠依据。

为有效遏制煤矿冲击地压事故，联合科研院所、高等院校等单位，共同制定《GB/T 25217冲击地压测定、监测与防治方法》系列国家标准，该系列标准是我国煤矿冲击地压的首部国家标准，覆盖了冲击地压防治工作中煤岩属性测定、监测数据处理、防治措施设计的全部流程。自颁布实施以来，在全国140余座冲击地压矿井推广应用，使我国冲击地压防控走上“管理有法可依、执行有据可查”的科学轨道。

强化需求导向，深化标准化实践

针对第三方煤炭检测实验室检测活动与管理行为制定了首个技术规范类标准GB/T 40697-2021《第三方煤炭检测管理规范》。该标准是跨行业跨领域的通用标准，覆盖了煤炭供需链相关方的多方面检测管理需求，强化了商品煤贸易质量结算依据科学性和可溯源性，减少贸易纠纷发生频次，对推动我国煤炭检测行业进一步健康发展具有重要意义。该标准获中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖。

针对广泛使用的煤炭机械化采样系统制定了我国唯一涉及采样、制样和设备性能评价的方法类标准GB/T 19494《煤炭机械化采样》系列标准，标志着煤炭检测技术由人工向机械化转变，具有颠覆性作用，引领行业规范化发展。

推动中国标准“走出去”，在国际标准中彰显煤科智慧

充分发挥承担国际标准化组织煤和焦炭国内技术对口单位的作用，积极推动中国标准国际化，促进我国煤炭检测技术服务和技术装备走向国际市场。近5来，主导制修订国际标准5项。代表中国参加国际标准化组织固体矿物燃料技术委员会（ISO/TC 27）年会，介绍我国煤炭检测技术及标准体系建设情况、新国际标准提案研究进展，并与国际专家深入探讨固体燃料检测与计量技术现状，在国际标准化舞台传递中国声音，贡献中国智慧，为提高我国在煤炭检测领域的国际地位与话语权发挥了重要作用。

中国煤科煤科院将继续聚焦煤炭清洁高效利用、现代煤化工清洁转化、固体生物质燃料标准体系建设与固体燃料智能化检测等关键技术研究，不断优化标准体系顶层设计，加强煤炭及煤化工重点领域标准供给，加快推动重点标准研制，发挥技术优势，积极搭建标准化工作新平台，培育新质生产力，以高质量标准体系建设引领煤炭行业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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