原标题：中国人寿发挥头雁作用推动经济持续回升向好

中共中央政治局9月26日召开会议分析研究当前经济形势，对下一步经济工作作出一系列重要部署，推出一揽子增量政策。作为国有大型金融机构，中国人寿主动作为、干字当头，以高度的责任感、使命感、紧迫感，谋实策做实功，把党中央关于经济工作的决策部署落实到公司经营管理各项工作中，全力发挥行业头雁作用，依托综合金融优势，推动经济持续回升向好。

进一步发挥保险资金优势 坚持长期投资、价值投资

中共中央政治局会议明确提出“大力引导中长期资金入市”，中央金融办、中国证监会9月26日联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》(下称《指导意见》)，对长期资金入市作出部署，明确提出“培育壮大保险资金等耐心资本，打通影响保险资金长期投资的制度障碍”。

作为重要机构投资者，中国人寿充分发挥保险资金周期长、稳定性高等优势，积极支持资本市场发展。近期，在金融监管总局的指导下，中国人寿与相关机构共同发起设立鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金有限公司(下称“鸿鹄基金”)，规模500亿元，率先开展保险资金长期投资改革试点。鸿鹄基金按照市场化、法制化和“长钱长投”原则，探索耐心资本投资规律，主要投向了关系国计民生的重点行业，实现了保险资金长期投资和活跃资本市场双结合，为保险资金践行价值投资作出了表率、积累了经验。中国人寿相关负责人介绍，鸿鹄基金建立了与长期投资相适应的考核评价体系，例如将考核期限从1年延长到3年，考核指标聚焦总投资收益率，兼顾综合投资收益率。

中国人民银行近期还为保险资金入市提供了新工具“证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)”。作为行业龙头企业，中国人寿深刻认识创设SFISF对于保险资金盘活存量、用好增量，提高长期配置能力的作用，已在业内率先启动研究工作，将结合自身实际，制定符合公司实际的投融资策略，灵活运用SFISF，提升保险资金运用效率。

中国人寿持续加大对战略性新兴产业、未来产业的耐心资本支持，丰富投资策略，统筹用好股权、债权等手段，积极促进金融、科技、产业的良性循环和有效互动，服务新质生产力发展。例如，中国人寿发起设立“中国人寿-沪发1号股权投资计划”，投资规模约118亿元，通过S份额投资方式探索了保险资金与政府资金在产业发展方面的接力合作模式，有力支持了战略性新兴产业发展。这一做法有效解决了科创投资高风险特征与保险资金追求稳定回报之间的错配问题，保险资金的进入，既帮助政府资金“腾笼换鸟”，提升财政资金运用效率，也助力产业实现“1到100”的市场化发展。

供需两端打出“组合拳” 促进房地产市场稳定回暖

继中共中央政治局会议提出“促进房地产市场止跌回稳”的要求后，一揽子稳楼市、促房市政策密集落地，从保障房地产项目建成交付到降低房贷利率，在供需两端打出“组合拳”。2024年初，金融监管总局、住房城乡建设部联合建立城市房地产融资协调机制。金融监管总局相关负责人10月17日在国新办新闻发布会上明确，进入“白名单”的项目，商业银行要做到“应贷尽贷”，要优化贷款资金拨付方式，做到能早尽早。

中国人寿积极落实党中央关于房地产市场的决策部署，综合运用保险、信贷、投资等多种金融工具，积极支持符合政策导向的房地产项目，以及有发展潜力、暂时困难的民营和中小微企业，缓解企业融资难、融资贵问题。特别是全力深化城市房地产融资协调机制落地见效，集团旗下广发银行成立了由总行行长任组长的落实融资协调机制领导小组，印发《关于推进城市房地产融资协调机制的实施方案》细化举措，建立尽职免责、考核约束、激励积分、经营督导四大配套机制，按照“公布一批、对接一批”“成熟一批、申报一批”的原则，积极满足房地产项目合理融资需求，支持在建项目建成交付，保障购房人合法权益。目前，广发银行已承接主办行项目40余个，项目审批金额近200亿元，以实际行动支持保交房。

与此同时，广发银行同步加强个人住房信贷支持，允许所属各地分行结合实际情况，在城市政策下限的基础上，合理确定个人住房贷款首付比例和利率水平，有效支持客户调整还款计划，持续推动提振房地产市场发展信心。

针对备受关注的存量房贷问题，9月29日，中国人民银行完善商业性个人住房贷款利率定价机制，推动降低存量房贷利率。广发银行快速响应，于10月12日公布存量住房贷款利率调整细则，并于10月25日批量调整存量房贷合同贷款利率。这一举措不仅可以减轻购房者的还款压力，还能够促进住房销售、改善市场预期，从而促进房地产市场稳定和回暖。

发挥“两器”功能 当好服务实体经济的主力军

2024年9月，国务院印发新版保险业“国十条”，明确提出“提升保险业服务民生保障水平，提升保险业服务实体经济质效”。中国人寿始终坚守金融报国、保险为民，充分发挥保险经济减震器和社会稳定器功能，把自身高质量发展融入到中国式现代化建设和人民群众最需要的领域，支持筑牢经济安全网、社会保障网和灾害防控网。截至2024年三季度末，集团保险资金直接服务实体经济存量投资规模近4.9万亿元。

中国人寿持续深化供给侧结构性改革，切实发挥保险保障功能，聚焦人民群众的急难愁盼，推动农业保险、责任保险、健康保险、养老保险等领域业务扩面提质，健全多元化养老服务体系，增强金融保险服务的多样性、普惠性、可及性，助力守住兜牢民生底线，解决好老百姓的后顾之忧。2024年前三季度，集团旗下寿险公司赔付超1820万件、454亿元，整体赔付时效0.36天，获赔率99.7%；财险公司赔付超1790万件、509亿元，平均每1.3秒完成1件赔案。

中国人寿坚守服务实体经济的根本宗旨，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持。2024年前三季度，全集团为战略新兴产业提供保险保障近37万亿元，提供绿色保险保障超14万亿元，为超1430万户次农户提供风险保障近5500亿元，支持民营和小微企业存量投资余额超2380亿元等，努力在做好金融“五篇大文章”和发展重点领域保险上取得突破。集团旗下广发银行也强化金融政策落实，加大信贷投放，明确了6类24项具体举措，投放、储备“两手抓”，聚焦重大建设、小微企业、房地产、促消费等领域抢抓机遇做好项目拓展。其中，快速响应国家支持小微企业融资协调工作机制，在已搭建普惠金融信贷产品矩阵基础上，持续加大产品供给、扩大服务覆盖面，深入开展“千企万户大走访”活动，同时加快落实中小微企业无还本续贷政策，降低“过桥”成本。截至2024年三季度末，全行普惠性小微企业信贷余额达1916亿元。

中国人寿集团党委书记蔡希良在公司2024年改革发展研讨会上强调，要主动作为、干字当头、狠抓落实，认真贯彻中央政治局会议对经济工作的决策部署，进一步发挥保险资金优势，助力提振资本市场，加快推动重点改革任务取得实质性成效。

(责编：曹淼、李源)

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