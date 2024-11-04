人民网记者 许维娜

“9月，江苏淮安最后一个保交楼项目C区的最后一批房屋正式启动集中交付。购房业主只需凭借购房合同、发票、身份证等有效证件，即可办理交房手续，领取新房钥匙。”江苏淮安住建部门相关负责人表示，截至目前，该市的3391套保交楼房屋已全部交付完毕，提前圆满完成了目标任务。

保交楼工作在全国范围内都受到高度重视。2022年7月，中央政治局会议首次提出“保交楼、稳民生”。据住房和城乡建设部此前披露数据，截至2023年底，在全国列入保交楼项目涉及的350万套住房中，已实现交付超过268万套，交付率超过76%。

多位受访专家表示，当前的保交楼工作已取得一定成效，部分房企实现提前交付，这一积极态势有助于进一步稳定市场预期。从保交楼到如今的保交房，虽一字之差，却反映出政策力度的进一步加大。

国务院部署打好保交房攻坚战已五个月，目前来看，保交房攻坚战各地推进有力，已经交付了246万套，成效明显。记者梳理发现，相比保交楼，保交房的要求更全面、范围更广，任务也更加精准细化。

9月26日召开的中共中央政治局会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”“推动构建房地产发展新模式”。在10月17日举行的国务院新闻办发布会上，住房城乡建设部等部门相关负责人介绍了促进房地产市场平稳健康发展有关情况。

住房城乡建设部部长倪虹介绍，住房城乡建设部会同财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套政策“组合拳”，推动房地产市场止跌回稳。

“相关政策发布以来，政策效果已经开始显现，房地产开发投资、新建商品房销售等主要指标降幅继续收窄，特别是9月底以来，一手房的看房量、到访量、签约量明显增加，二手房的交易量持续上升，市场出现积极变化。”倪虹说。

以贵州为例，贵州省通过推动保交房项目如期交付，增强了购房群众信心。国庆假期，贵州省房地产市场出现了积极变化，9月30日至10月6日，贵州省新建商品住房签约20.95万平方米、同比增长10.0%，签约金额11.23亿元、同比增长13.4%。

记者从河南省住房和城乡建设厅获悉，河南日前印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，通过全面取消限购限售等20条措施，促进房地产市场平稳健康发展。

为进一步严控增量、优化存量，河南对商品住宅去化周期超过18个月的市、县，暂停新增住宅用地审批并严格控制新增住宅用地出让；支持省属国有企业作为存量商品房收购主体，以市场化、法治化收购存量商品房用于保障性住房。加大“白名单”项目贷款投放力度，力争“白名单”项目融资满足率不低于70%。

住房和城乡建设部相关负责人表示，保交房攻坚战给购房人吃下了“定心丸”，给市场的预期也是巨大的改变。

近段时间以来，多地住建部门相继发布通知：2024年9月底，江西省保交房交付率达64.2%，上饶市、新余市提前三月，圆满完成年度目标任务；湖南邵阳市，72 个国家保交房项目已交付 9788套，交付率为76.82%；10月16日，贵州省保交房项目已交付6.87万套，交付率超67%。

这些数据进一步表明，各地在保交房工作上的努力和成效。

此外，还需打好房地产各项融资工具的 “组合拳”，形成集成规模效应，增强精准适配性。

国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，一是要将商品住房项目贷款全部纳入“白名单”，做到“应进尽进”；二是进入“白名单”的项目，商业银行要做到“应贷尽贷”；三是优化贷款资金的拨付方式，做到“能早尽早”。

肖远企表示，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底，“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，部门还会进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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