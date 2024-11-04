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海澜之家：2024年前三季度营收152亿元 

2024年11月04日13:49 | 来源：人民网
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10月30日，海澜之家集团股份有限公司发布2024年三季度报告。报告期，公司实现营业收入152.59亿元，归属于上市公司股东的净利润19.08亿元；其中海澜之家系列实现主营业务收入113.00亿元；海澜团购定制业务实现主营业务收入14.62亿元；其他品牌实现主营业务收入17.59亿元；线下渠道实现主营业务营收113.22亿元；线上渠道实现主营业务营收31.98亿元。

公司主打品牌海澜之家通过款式新颖、品类齐全的门店陈列，不断强化消费者对于海澜之家的品牌认知；通过广告宣传、明星代言等方式整合营销模式，在消费者当中树立了鲜明的品牌形象。公司系统化、规模化、多样化的宣传推广模式让海澜之家不断与消费者产生情感共鸣，打造品牌更深刻的情感内涵与影响力。报告期，海澜之家集团全国门店共计7129家，其中海澜之家品牌门店5872家，直营门店净增127家至1379家，占比达23.48%。

同时，公司努力抓住线上线下融合的新机遇，聚焦个性化需求，将品牌的优势与互联网思维相结合，实现了在传统电商、社交电商及其他自媒体的多平台运营，为消费者提供了多触点、便捷化的多场景购物方式。一是继续深耕淘宝（天猫）、京东、唯品会、抖音、得物、小红书、快手、微信等平台，紧跟行业热点，及时捕捉素材内容，多方式多渠道展开营销，助力品牌曝光与销售转化；二是继续深入达人短视频和达人直播的合作，联合明星达人为产品种草和打造爆款助力，持续渗透Z世代，都市新锐和小镇青年圈层，实现契合品牌人群的新客群增长。品牌结合当下热门综训、跑步等运动，借助得物、微博和小红书等种草平台，进一步激发兴趣性消费圈层，促进可持续购物，不断产出优质的种草、快闪、带货类等系列视频，通过自媒体平台发布形成横向矩阵营销，提高产品销售力及品牌影响力。

(责编：曹淼、李源)
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