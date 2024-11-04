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河南省虞城县：“满格电”助力“速生菜”发展

2024年11月04日16:15 | 来源：人民网
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11月4日，今年第一波寒流侵袭豫东，为了保障降温天气里蔬菜大棚用电无忧，国网商丘供电公司虞城焦裕禄共产党员服务队队员来到河南省虞城县利民镇归洪集村为当地蔬菜大棚检查用电设备。

近年来，虞城县大力推广“短、平、快”的速生菜种植，走高质化、规模化的产业集聚发展之路，建设了荠菜、小油菜、香菜三大速生菜种植基地，全县种植面积已达12万亩。

为助力当地速生菜发展，国网商丘供电公司为虞城县速生菜种植基地推行了首席客户经理一站式服务机制，量身定制用电方案，电力服务走进田间地头，构建“业务一站办理、需求一站响应、隐患一站处理”的一站式服务模式。利民供电所焦裕禄共产党员服务队主动上门，讲解安全用电知识，帮助种植户开展安全用电检查隐患排查治理，重点对空气开关、漏电保护器、电线、刀闸、浇灌泵机等电力设备进行全面检查，深入了解种植户近期用电需求、后期发展规划趋势，为种植户增产增收提供可靠电力保障。

“以前种菜靠天，现在种菜靠电，有了咱‘满格电’的支持，棚内的蔬菜收获了一茬又一茬！”虞城县利民镇的速生菜种植户高兴地说。

国网商丘供电公司负责人表示，将持续加大对虞城县“速生菜”产业的电力支持力度，进一步拓展电网覆盖范围，以满足更多潜在种植区域的用电需求。同时，将引入智能电力监测系统，实时掌握用电情况，实现更精准、更高效的电力调配。公司通过与农业科技部门合作，探索更多电力与“速生菜”种植技术融合的新途径，助力“速生菜”产业朝着规模化、智能化方向发展，为虞城县农业经济发展创造更多可能，将电力保供融入乡村发展体系，持续提升电力保障和优质服务水平，让“满格电”成为“速生菜”产业发展的持久动力，更好地带动农民增收致富，为乡村振兴注入强劲动力。（刘春梅 高雯娣）

(责编：曹淼、李源)
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