“早上6点多，他们就到这里集中清理清运垃圾杂物，社区的‘脸面’干净了，‘堵点’没有了，影响居民正常出行的‘疑难杂症’也从根本上得到了解决，环卫部门办事效率就是快。”11月4日，河南省虞城县老城中心街社区居民孙建设说。

近年来，虞城县精准发力提升环卫质量，坚持“环境卫生也是生产力”的理念，全方位提升环卫管理水平，采取“徒步巡查”方式进行“点线式”移动巡查环卫工人上门收集生活垃圾情况。“徒步巡查模式的推进，弥补了机动巡查的盲区，更能让环卫队员深入一线及时发现和解决环卫问题，确保‘路上能看见、问题能发现、处置能及时’。”在黄河路东侧大同新村社区，一位环卫管理队长介绍。

同时，该县积极推进数字化城市管理监督指挥平台智能运行一体化管理，利用球机摄像监控，通过线上俯瞰、定点环视、沿边巡查、360度无死角监控，对环境卫生、背街小巷等进行抓拍。此外，还通过视频监控，可以实时对各类环卫现象进行制止和规范。

虞城县数字化城市管理系统覆盖县城面积35平方公里，综合利用地理信息、卫星定位等新科技、新技术，划分为2301个万米单元网格，普查城市管理和环境卫生部件六大类70小类、事件六大类83小类。自2018年8月份起，虞城县数字化城市管理监督指挥平台已与商丘市数字化城市管理监督指挥平台互联互通、共享对接，实现一体化运行。

虞城县根据“高标准规划、高质量建设、预留接口、分步实施”的工作思路，建立起以地面13名信息采集员、枪机60处高清视频监控、球机40处高清视频监督为主体的快速、全面、立体巡查体系，对发现环卫问题，信息采集员拍照上传至数字化城市管理监督指挥平台后，坐席员派遣责任中队立即整改，提高问题整改实效，实现了环卫工作的远程指挥调度功能，有力有效促进了环卫治理。

据了解，虞城县数字化城市管理监督指挥平台的另一个特色，是对环卫队员执法车辆沿途巡查情况进行4G北斗GPS定位管理。坐席员通过登录4G卫星视频监控系统后，执法车辆无论身在何处，虞城县数字化城市管理监督指挥平台都能准确地定位到其所在位置，实时查看执法车辆巡查轨迹，实现了远程定位监督功能，形成了一级监督指挥、二级及时处置的环境卫生体系，实现了“1+1>2”的多赢效应。

截至目前，虞城县数字化城市管理监督指挥中心已受理各类环境卫生、城市管理案件8765件，及时派遣环境卫生、城市管理案件8750件，及时办结环境卫生、城市管理案件8741件，办结率达99.55%。

“为提升环卫质量，我们对环卫各中队进行了全天候、全方位监督考核，逐步形成作业、管理、监督的一体化新格局。在管理时，重点对垃圾中转站、公共厕所等基础设施进行检查，对不到位的方位，将派遣责任中队即刻整改。督查小组对积存的建筑垃圾、生活垃圾、废弃杂物等进行排查、督促，从而提升环卫质量。下一步，我们将持续加大环卫清扫保洁力度，坚持担当作为，发挥‘实干’精神，不断提升环卫品质，为市民群众营造干净整洁、环境优美的居住环境。”虞城县环境卫生事务中心负责人说。（刘春梅 贾震）

(责编：董童、李源)

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