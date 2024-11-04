原标题：高德地图推出行业首个骑行地图 涵盖中国百余精品路线

近日，在国家体育总局群众体育司指导下，国家体育总局自行车击剑运动管理中心、中国自行车运动协会联合高德地图，共同推出中国骑行地图，同时公布了2024年中国骑行地图百余条精品路线，用户在高德地图上搜索“中国骑行地图”即可查看身边的精品骑行地图，一键骑行。

在2023年评选出的全国10佳精品骑行路线的基础上，中国骑行地图扩大规模及覆盖面，中国自行车运动协会及有关单位在全国范围内征集评选出110条精品骑行路线。

中国骑行地图也是中国自行车运动协会、高德地图等多方共建的中国骑行数字化平台。这一平台将整合全国的骑行路线信息，提供路线推荐、导航播报、社交互动及运动记录等功能，满足骑行者对于健康、环保和便捷的需求，极大地丰富了骑行体验。

纵观全国，骑行已成为一种生活方式的选择，同时也兼具很强的健身功效。在高德地图上选取骑行地图的路线后，用户可以选择运动导航，在骑行前设置好目的地和路线，在骑行过程中，高德就会自动记录骑行路线、里程、速度、时长及卡路里消耗等详细数据，帮助用户更好地了解自己的骑行表现，为制定下一步的骑行计划提供有力依据。

高德的骑行导航播报，可以让用户了解骑行路线上别具特色的景点、畅骑路线(红绿灯少)、夜骑友好(路灯覆盖)等信息，帮助骑行者更好地规划每次骑行旅程，全身心地享受骑行的乐趣。

在城市交通中，骑行者与机动车、行人共享道路，容易发生碰撞事故。因此，早在今年4月份，高德地图推出了基于北斗卫星导航系统的骑行安全预警服务。

高德智能骑行安全警示服务，能够通过对相应路段特征与交通模式的深度学习，结合北斗卫星导航系统的高质量定位信息，在用户骑行过程中实时检测，并通过手机导航画面和语音播报的方式，及时提醒盲区来车，包括前方弯道视野范围外即将驶来的、以及从后方接近、准备超车的车辆。

更为人性化的是，系统还会依据后方来车的速度以及特殊车辆类型(如大货车)，提供差异化的警报，引导用户做出合理的避让动作。高德地图致力于用科技创新方式，为国内广大骑行用户提供更安全、智能的出行体验。

高德地图将会和中国自行车运动协会及相关单位一起努力，不断丰富和完善中国骑行地图，提供更智能、更暖心的骑行服务，让更多的人加入到骑行的行列中来，一起感受骑行带来的乐趣，一起用车轮丈量祖国的锦绣河山。

(责编：曹淼、李源)

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