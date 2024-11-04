国纪平

中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图。进一步全面深化改革，要坚持改革和开放相统一。进一步全面深化改革和高水平对外开放相辅相成、相互促进。改革越深入，对开放水平的要求就越高；开放水平越高，对改革的促进作用就越大。

开放是中国式现代化的鲜明标识，也是中国国际进口博览会的核心理念。举办进博会是中国扩大自主开放的重要举措，也是中国推动建设开放型世界经济的实际行动。

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会将在国家会展中心（上海）举行。152个国家、地区和国际组织，近3500家参展企业将与数十万名专业观众面对面交流，共谋开放合作，共享繁荣未来。

诞生于中国全面深化改革、扩大开放的新时代大潮中，促进中国和各国经济深度融合，推动普惠包容的经济全球化，习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动的这一全球贸易盛会，已成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

作为中国共产党二十届三中全会后举办的重大经济外交活动，第七届进博会将向世界展示中国进一步全面深化改革、推动高质量发展、推进高水平开放的信心、决心和实际行动，展现中国超大规模市场优势，让更多展品变商品、展商变投资商，以中国新发展为世界提供新机遇，增进开放合作共识，推动建设开放型世界经济。

（一）

“进博之约”，友谊之约，合作之约，共赢之约。

77个国家和国际组织参加国家展，法国、马来西亚、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、乌兹别克斯坦担任主宾国；129个国家和地区的3496家展商参加企业展，国别（地区）数和企业数都超过上届；参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高；人文交流活动展示面积超过3.2万平方米，是历届之最……进博会“磁吸力”不断增强。

进博会的底色是开放合作，成功的关键在于开放合作。依托中国大市场优势，进博会发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，交易商品和服务，更交流文化和理念。

开放，是世界繁荣发展的必由之路。

回望历史，开放包容则路达，封闭狭隘则途阻。冷战结束后，经济全球化迅猛发展，极大促进了商品和资本流动，为世界经济发展提供了强劲动力。在“你中有我、我中有你”的当今世界，开放合作是唯一选择。中国举办进博会，是主动向世界开放市场的重大举措，是推动建设开放型世界经济、倡导普惠包容的经济全球化的实际行动。以开放汇聚合作之力，才能办成大事、办成好事、办成长久之事，为全球发展带来光明前程。

开放，是中国式现代化的鲜明标识。

150多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额连续7年居世界第一，对外直接投资流量连续12年居全球前三……改革开放以来，中国走出了一条在开放中谋求共同发展的道路。进博会是“中国越发展，就越开放”的生动例证，见证中国开放的大门越开越大。

只有开放的中国，才会成为现代化的中国。

第七届进博会国家展中国馆，以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题的展览，重点展示推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。

从开创性的进博会到规模盛大的服贸会，从统筹推进自贸试验区建设到高质量高标准建设海南自由贸易港，从颁布实施外商投资法到签署《区域全面经济伙伴关系协定》……中国式现代化建设不断取得新成就，离不开以开放促改革、促发展。只有把开放的蛋糕做大、把合作的清单拉长，以高水平开放推动高质量发展，才能为中国式现代化厚植强大物质基础。

中国式现代化在改革开放中走到今天、融入世界，也必将在全面深化改革、扩大高水平开放中开辟广阔前景。

（二）

加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。

首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品、新技术、新服务……进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，迸发出创新的动力、绿色的活力，为满足人民美好生活搭建起桥梁。

向“新”而行，进博会日益成为国内外品牌参与首发经济的首选之地。迄今，已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相前六届进博会。米其林的“亚洲首发”，带来了可以适应月球上极端恶劣条件的“免充气轮胎”；通用电气能源的“亚洲首展”，带来了减少碳排放的直接空气捕获技术……今年，更多新产品、新技术、新服务，将为加快发展新质生产力注入“进博力量”。“当前跨国企业都在寻找增长新引擎，中国以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球经济版图里形成新的吸引力。”跨国公司有关负责人表示。

向“绿”而行，进博会已成为践行绿色化、低碳化发展的重要应用场景。雀巢通过回收咖啡胶囊提炼再生铝，打造限量版自行车；达能采用碳捕捉技术生产“智慧碳瓶”……跨国企业纷纷展示可持续发展新成果，以环保时尚产品传递绿色、低碳和可持续发展理念。大数据、人工智能等科技手段的充分运用，持续打造绿色进博，助力中国推进人与自然和谐共生的现代化。

高质量发展必须以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点。进入新时代，随着生活水平显著提高，中国人民对美好生活的需求日益呈现多样化、多层次、多方面的新趋势。将全球优质商品引入千家万户，让寻常百姓也能轻松享有全球“好物”，进博会见证了中国消费升级、民众生活质量提高，成为中国人民追求美好生活的生动注脚。

以高水平开放推动高质量发展，中国经济不断增强韧性与活力，在世界市场的汪洋大海中乘风破浪，一路前行。

（三）

进博会是中国的，更是世界的。

从一度面临倒闭危机，到接到3.3吨羊驼纤维大订单；从因为太辣而“有质无市”，到成千上万吨的干辣椒热销……越来越多参展商像新西兰羊驼毛制品、卢旺达辣椒厂商一样，通过进博会感受到中国市场的广袤、吸力。

进博会让中国大市场成为世界共享的大市场。前六届进博会累计组织1130多家次外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国开出新门店、新工厂、新研发中心。

近4年，新设18个基地。松下集团持续加大在中国的投资规模，工业自动化系统等领域实现在华研发、制造、销售一体化。“中国并不仅仅是一个市场大国、制造大国，也是创新大国、工程师大国。”松下集团有关负责人的话，道出了参展商变为投资商的重要原因。

七届，186家企业和机构连续参展。进博会打开通往中国市场的“金色大门”，让各方共享中国大市场机遇。14亿多人口，超4亿中等收入群体，完整的供应链，完善的基建配套，丰富的人才储备，充满活力的创新……中国市场不断释放巨大的红利，让各方实现共赢。

“进博会是一场独一无二的盛会。”进博会参展商联盟主席欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示，进博会充满机遇，不仅成为新品首秀的“放大器”、促进合作的“催化剂”，也是企业发展的“推动器”。

中国始终坚持扩大高水平开放，促进合作共赢。与29个国家和地区签署22个自贸协定；高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》等国际高标准经贸规则，持续深化区域经贸合作……中国开放的春风持续温暖世界。今年前三季度，中国进出口总值历史同期首次突破32万亿元人民币，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。伴随着全体人民稳步迈向共同富裕的步伐，中国还将释放更多高水平开放红利，为贸易伙伴带来更加广阔的市场机遇。

中国坚持扩大高水平开放，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、面向共同发展的长远思考。“稳步扩大制度型开放”“主动对接国际高标准经贸规则”“扩大自主开放”……不少国际观察人士敏锐地发现，中共二十届三中全会对完善高水平对外开放体制机制作出部署，中国主动向世界开放的大门更加广阔、步履更加自信。

大处布局、细处落子。开放新举措接踵而至——全面取消制造业领域外资准入限制措施，在服务业开放上持续压减负面清单数量，市场准入负面清单再“瘦身”；《关于完善市场准入制度的意见》《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》等文件接连出台；与相关国家自贸协定谈判不断取得新进展，实质性结束中国—东盟自贸区3.0版谈判……中国言必行，行必果，开放只有进行时。

相约七载，初心不改。进博会将持续传递开放强音，积极打造推出重大开放举措、展示开放信心决心的平台；持续释放开放红利，着力打造让世界共享中国新发展新机遇的促进平台；持续凝聚开放共识，努力搭建助力完善全球经济治理规则、推动建设开放型世界经济的交流平台。

（四）

普惠包容的经济全球化是人心所向、人间正道。

“甜”，是贝宁参加进博会最深刻的体会。第六届进博会上，被誉为“非洲甜面包”的贝宁菠萝在中国首次亮相，立刻成为进博会的“明星展品”，签署采购意向成交额达6000万美元。尝到进博会“甜头”的贝宁，今年还将首次参加国家展。贝宁工业与贸易部长莎迪娅·阿苏曼表示，进博会为贝宁优质农产品进入中国市场提供了广阔舞台，期待更多贝宁优质产品亮相第七届进博会。

进博会，让不少“曾经被遗忘的角落”变身“希望的田野”。像贝宁一样，越来越多的最不发达国家通过进博会找到了快速进入中国市场的“金钥匙”。孟加拉国的手工艺品、赞比亚的蜂蜜、坦桑尼亚的腰果、埃塞俄比亚的咖啡等通过进博会漂洋过海进入中国，带动相关国家产业发展、民生改善。从首届开始，进博会就通过给予展位搭建、展品运输和人员接待等多方面优惠，为最不发达国家参展提供便利。第七届进博会，参展最不发达国家达37个，为其参展企业提供的免费展位数量超过120个，食品及农产品展区对非洲产品专区扩容升级，助力扩大对最不发达国家单边开放。

作为发展中国家、“全球南方”的当然一员，中国始终是南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者，坚持以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，让发展成果更多更公平惠及各国人民。今年12月1日开始，中国将对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。这是习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上宣布的重要举措。中国是实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。

数据显示，前六届进博会累计意向成交额超过4200亿美元，每届进博会均有来自五大洲的数千家参展企业和数十万专业观众开展洽谈合作。进博会溢出效应持续放大，充分证明开放合作是增强国际经贸活力的重要动力，是推动世界经济稳定复苏的现实要求，也是促进人类社会不断进步的时代要求。

近年来，经济全球化遭遇逆流，“脱钩断链”“小院高墙”甚嚣尘上，单边主义和保护主义明显上升，世界开放指数呈下滑趋势。通过虹桥国际经济论坛交流开放发展的理念，凝聚合作共赢的共识，进博会于逆流中彰显人间正道。

作为进博会重要组成部分，第七届虹桥国际经济论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，紧紧围绕促进全球开放、完善全球经济治理的功能定位，为促进全球开放和发展贡献智慧。旗舰报告《世界开放报告2024》将公布2023年世界开放指数，并通过深度分析强调在扩大国际合作中提升开放能力。

“万物得其本者生，百事得其道者成”。中国通过举办进博会身体力行、积极实践，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展，推动构建人类命运共同体不断走深走实。

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奋楫逐浪天地宽，万里写入胸怀间。

踏上新征程的中国，正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中国将坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托中国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。

透过第七届进博会，世界各国将再次见证中国推进高水平对外开放的坚定承诺和行动，见证中国继续引领世界开放之风的大国担当。一个进一步全面深化改革、扩大开放的中国，将始终是世界发展的重要机遇。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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