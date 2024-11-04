毛鹏飞 程一恒

原标题：共话中国经济新机遇｜专访：七赴进博之约 马商界满怀期待——访马来西亚中华总商会总会长吴逸平

“自进博会开办以来，我们从未缺席。”马来西亚中华总商会总会长吴逸平日前接受新华社专访时说，期望马来西亚企业能在本届进博会上看到新的商业趋势，与更多中国、国际买家建立联系，拓展市场。

11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会将在上海举办。马来西亚中华总商会将第七次组团参展，带来18家企业、31个展位，展示咖啡、燕窝、榴莲等特色产品。展位面积进一步扩大，代表团规模也从第一届的“百人团”扩大到今年近250人。

“今年是马中建交50年，马来西亚是本届进博会主宾国（之一），我们期待进博会为马中关系发展拉紧经济纽带、夯实民意基础、提供持久动能。”吴逸平说。

他特别提到，今年有上百名马来西亚青年企业家参加进博会，他们对中国市场充满热情和期待。

“一些青年企业家说，他们的企业还很小，距离进入中国和国际市场还有一段路程。我告诉他们，进博会是中国非常重要的经贸交流合作平台。”吴逸平说，企业参加进博会，不仅能增长见识，还能在与各国展商、友好团体等交流中拓展合作机会。

吴逸平认为，进博会能帮助马来西亚企业直接对接中国买家，提升品牌曝光度、建立商业网络，从而进一步深化两国经贸关系。他举例说，马来西亚中华总商会代表团内有一家经营燕窝的参展商，从第一届进博会就开始参展，“短短几年内就在中国打出名声，带动了跨境贸易”。

“我相信进博会将继续为马来西亚企业创造更多机遇。”他说。

在吴逸平看来，进博会是中国扩大开放的重要平台，中国市场对各国企业至关重要。“我认为，中国市场是任何企业都不可忽视的。中国有14亿人口，他们的购买力很强，为马来西亚很多企业提供了广阔市场。”

他认为，中国的经济政策务实高效，尤其是利用高新技术产业推动经济提质升级，以及促进国内消费、旅游以助力经济发展。

“在电子电气、电动车、可再生和绿色能源、卫生保健，以及农业和旅游业等领域，马来西亚将有更多机会与中国进行经济和投资合作。”吴逸平说。

(责编：罗知之、陈键)

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