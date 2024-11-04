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记者手记｜日本铁壶匠人的进博大梦想

刘春燕　李光正
2024年11月04日16:33 | 来源：新华网
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原标题：记者手记｜日本铁壶匠人的进博大梦想

“到上海去”，是怀揣进博大梦想的日本铁壶匠人荒井干雄近年来每年的期盼。作为中国国际进口博览会常客荒井工房的社长，荒井今年又一次去上海参加进博会，向中国消费者推介纯手工制作的日本山形铁壶。

近日，记者前往山形县探访荒井工房和它的当家人荒井干雄。

从东京出发乘坐新干线抵达一个小站，下车后朝着东面的藏王山再步行约15分钟，就来到了荒井工房。

“我和我的祖父、父母都出生在这里。”在工作室里，荒井拿起展示柜上的铁壶，一边抚摸着上面的纹理一边告诉记者：“父亲原本就是铸铁工艺师，1972年创办荒井工房时我只有10岁，就开始跟着父母学艺，做一些力所能及的事。”29岁那年，荒井正式继承家业执掌荒井工房。

茶文化从中国传入日本后，饮茶之风在日本盛行。得益于茶文化的发展，江户时代是日本山形铁壶发展的重要时期。荒井向记者“科普”：山形铁壶历史悠久，主要由匠人手工制作，大多销往京都，讲究工艺和品质，走高端路线。

说起自己的手艺，荒井难掩自豪。山形铁壶采用薄胎工艺，壶壁很薄，使原本厚重的铁壶变得轻巧、精致。一把纯手工制作的山形铁壶，要经过设计、制作铸模、按压花纹、组装铸模、注铸铁浆、成型、脱砂、釜烧、着色、组合提梁等60多道工序，花费约1个月才能完成，更复杂的砂铁壶和铸铁包银铁壶等耗时就更久。

山形铁壶如何结缘中国市场？荒井介绍，2011年“3·11”大地震后，荒井工房陷入停工状态。恰好在那时上海的百货商店发来邀请，希望荒井工房前去参加展卖活动。就此，荒井与中国结缘，随着“朋友圈”逐渐扩大，销路也不断拓展。

2018年，荒井工房参加了首届进博会。荒井说，从第一届进博会开始，荒井工房每一次参展进博会总是收获良多。不仅作品获得认可，进博会还提升了荒井工房的品牌影响力，产品销量也不断增加。

“去中国参加进博会，首先当然是为了销售和获得更多代理店，同时也是为了技术传承……如果卖不出去，就无法继续制作；如果不能继续制作，传统工艺和技术的传承也就无从谈起。这是日本匠人的普遍烦恼。”荒井告诉记者，这些原因驱动荒井工房每年参展。“中国市场对荒井工房非常重要。”

荒井工房的铁壶通过进博会进入茶文化的故乡中国，受到中国茶文化爱好者的喜爱。不少爱好者甚至专程从中国到荒井工房来体验。现在荒井工房会不定期举办中国茶品鉴会，促进中日茶文化交流。

采访最后，荒井对记者说，进博会让荒井工房结交新客商、新朋友。中国市场非常有魅力，也是磨练技术的好地方。

(责编：罗知之、陈键)
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