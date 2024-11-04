人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）记者从中国指挥与控制学会获悉，11月2日，中国指挥与控制学会低空产业工作委员会成立大会在京召开。

首任低空产业工作委员会主任委员、中国工程院院士陈志杰表示，低空经济是新时代经济转型升级的重要引擎，正以前所未有的速度在全球范围内崛起，成为推动经济高质量发展的新质生产力，应通过强化技术创新与突破、构建完善的低空生态体系、实行差异化发展、加快低空经济商业化进程，突破挑战创新发展。

中国指挥与控制学会名誉理事长、中国工程院院士戴浩表示，低空产业工作委员会的成立，是学会面向国家重大需求，从指挥控制视角推动低空产业发展的现实举措，希望工作委员会充分发挥学会在学术交流、科技竞赛、团体标准、教育培训、科学普及、需求对接、产品展示、成果转化等方面的平台优势，积极推动低空产业持续健康、高质量发展。

据悉，该学会是我国指挥与控制科学技术领域唯一的国家级学会，后续，学会将以工作委员会建设作为推进产业工作的重要抓手，推动低空产业持续健康、现代化、高质量发展，为构建新发展格局、实现经济社会全面进步贡献学会力量。

(责编：赵竹青、高雷)

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