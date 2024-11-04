11月2日，由中国建筑材料联合会、中国建筑装饰装修材料协会、中国建材市场协会联合主办，红星美凯龙家居集团协办的“2024年建材行业以旧换新行动推广会暨重点参与企业实施方案发布会”在北京举行。

本次会议旨在汇聚建材企业、家居卖场等多方力量，为消费者提供更多的优质建材产品和服务，形成全国性、行业性联动，并向全行业、社会各界推广“建材行业以旧换新行动”，共同推动家装消费品换新，释放家居建材消费潜力，助力人居环境改善和居住生活品质提升。

发布会现场。（受访者供图）

中国建筑材料联合会党委副书记、常务副会长陈国庆在致辞中强调，开展建材行业以旧换新行动是贯彻落实党中央决策部署的重要举措，对稳增长、促消费具有重要作用。中国建筑材料联合会将在工信部、商务部等有关部门指导下，凝聚各方力量，共同推动建材行业以旧换新行动取得更大实效。要充分调动各方积极性，争取各地政府出台更多政策支持，促进优质建材产品消费；要不断强化建材行业以旧换新行动的宣传推广，引导更多企业为消费者提供更多绿色优质建材产品和更加丰富的惠民举措、更加便利的服务方式，让消费者“去旧更容易、换新更愿意”；要统筹推进以旧换新和绿色建材下乡活动，着力加强绿色建材产品的推广应用，推动绿色建材进万家；要有效总结经验，加大对典型地区以旧换新实施方案以及重点企业以旧换新模式、实施成效的宣传推广，形成示范带动作用。

中国建筑材料联合会特别副会长、中国建材市场协会会长屈交胜发布《2024年建材行业以旧换新行动重点参与企业实施方案》。中国建筑装饰装修材料协会副会长兼秘书长王保祥宣读了由中国建筑材料联合会联合中国建筑装饰装修材料协会、中国建材市场协会向全行业共同发出的《建材行业以旧换新行动倡议书》。

作为协办方，红星美凯龙北京市营发中心常务副总经理高玲表示，自国家发布以旧换新政策以来，红星美凯龙各城市联动当地政府助力以旧换新政策实施，联动工厂、品牌，整合资源，各城市多渠道媒体发声，增加顾客知晓度，全面响应国家“以旧换新”政策。以北京为例，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元，至高补贴1.6万元。除此之外，活动期间至商场消费可叠加商场活动，额外再享九折。截至目前已完成13909单，累计销售额超1亿元。

高玲还介绍，今年10月，《北京市促进居家适老化改造产品消费工作方案》发布。对此，北京红星美凯龙推出适老化改造补贴活动，北京市60岁以上不同年龄段的老年人家庭，有需要提升老年人居家生活环境及品质改造的用户，可至北京红星美凯龙指定参与活动品牌处购买适老产品，进一步提升其生活品质的同时，还为老年人打造一个既安全舒适又充满尊严的居住环境。

会上，活动主办方为2024年建材行业以旧换新行动重点推广企业颁发证书，并举行了建材行业以旧换新行动推广仪式。

(责编：董童、李源)

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