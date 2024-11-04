人民网北京11月4日电 （记者许维娜）在数字化、智能化、信息化蓬勃发展的当下，大健康产业中的美丽健康产业作为“五大消费产业”之一，正展现出巨大的市场潜力与增长空间。

其背后，反映出消费者对健康的高度关注。

专家表示，应深入探讨内外兼修的健康理念以及提升生活质量的妙招。以口服美容这一细分领域为例，消费者不再单纯依赖护肤品来满足保养需求，而是通过身体层面与外部建立联系，实现“以内养外”，进而达到身心平衡。

围绕自主创新等方面，地方政府部门与行业企业在“推动科技成果转化为现实生产力”的探索之路上正步履不停。

近日，由北京市营养学会主办、五个女博士研究院承办的首届口服美容产品创新大赛决赛在京举行。众多高校学生积极参与此次大赛，经过激烈角逐，来自中国农业大学、北京工商大学、首都医科大学的4个项目获得单项奖，中国农业大学的《日夜焕白“早添光彩+晚赋柔养”活肤软糖》项目更是脱颖而出，荣获“最佳商业方案奖”。

“此次大赛的举办，是营养健康领域的一次重大创新与尝试。”北京市营养学会理事长、北京大学公共卫生学院的王军波表示，此次大赛不仅为口服美容产品的研究与开发提供了崭新平台，也为行业内的交流与合作创造了宝贵机遇。

“我们对肽的研究经历了从‘安全性’到‘功能性’再到‘市场化应用’的三个阶段。”北京大学公共卫生学院的李勇教授在分享科研经验时提到，作为食品专业的学子，要以健康为核心导向，以用户需求为出发点，全面优化供给侧需求。

作为新兴产业，口服美容正通过产学研深度融合的方式，焕发行业“新质”活力。

“我们始终认为科技创新是行业发展的原动力，并坚定不移地投入研发，不断探索行业新质生产力的新疆界。”五个女博士联合创始人之一、博士姜珺表示，希望能发挥“学术与市场”的桥梁纽带作用，发掘具有商业潜力的项目方案，让口服美容行业持续释放新活力。

另有专家表示，内服外调是一种全方位的健康保养方法，它通过结合内部调理与外部护理来提高生活质量和健康标准。他们建议，相关行业的从业者应持续深入研究营养成分，并不断创新生产工艺，以向消费者提供更多高质量、高效率的健康产品。

(责编：罗知之、高雷)

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