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品牌强农让产品“种得好”“卖得火”

人民网记者 黄盛
2024年11月04日17:11 | 来源：人民网
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农业强不强，关键看品牌。随着乡村振兴深入推进，农业品牌化成为加快农业现代化、促进农村经济发展的重要途径。有业界人士表示，品牌不仅能够提升农业附加值，还能带动农民增收、促进产业升级。也要看到，农业品牌地区间、品种间存在发展不平衡不充分，品牌培育模式较为单一的现象。要进一步挖掘和转化优质农业资源，提高品牌农业产业化水平，加强顶层设计和系统谋划。

在广袤的乡土大地上，兴安盟牛肉、洛川苹果、五常大米、苍溪猕猴桃、赣南脐橙……如一颗颗明珠，点缀在中华农业品牌的璀璨版图上。近日，农业农村部发布了《2024年农业品牌精品培育计划名单公示》，经省级推荐、形式审查、专家推选等程序，共有82个农业品牌纳入2024年农业品牌精品培育计划。

有业界人士表示，农业品牌承载着独具特色的产地生态、历久弥新的人文历史、各美其美的风土人情、不断增进的科技应用。如何将优质资源挖掘和转化为市场优势，走“人无我有”的品牌发展之路，是各界关注的话题。

品牌为纲、纲举目张。“当前，内蒙古农特产品产量大、品种多、区域广、质量优，但也存在品牌散、小、弱的现象。”在近日举办的“绿品出塞”内蒙古优质特色农畜产品进京年货节启动仪式上，内蒙古自治区农牧厅副厅长海山介绍说，自治区正在通过线上线下多渠道推广内蒙古优质特色农畜产品，已在全国范围内招募、选拔、培养、认证了一批“内蒙古农推官”专业人才，大家怀揣着一颗“热心”，从“热土”中捧出优质特色农畜产品。

海山表示，除了比拼品质、对外推介外，还取决于地区的市场化成熟度和产业基础，要解决生产规模小、标准化程度低、营销方式弱等问题。发挥政府作为品牌建设引路人的主导功能，打造全产业链条。他介绍说，目前自治区在冷链物流、分销渠道上积极探索在北京等地建设前置仓，为内蒙古农畜产品提供统一的仓储、物流、分拣、发件、配送等服务，不断降低产品成本，全面提升配送时效，持续推动内蒙古优质农畜产品走上全国百姓的餐桌。

凡事必先有人气，才有生机。中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员庄飞云表示，培养新农人是未来的一种职业，要具备多方面知识架构和相关技能。除了掌握基本农业技能外，还要有互联网、营销、市场运营等知识，成为乡村振兴和农产品品牌建设的骨干。让更多农业品牌叫响大江南北，打造一个品牌、带活一个产业、富裕一方农民。

(责编：罗知之、高雷)
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