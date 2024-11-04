问：据悉，中国已就欧盟电动汽车反补贴终裁措施在世贸组织追加提起诉讼。能否请您介绍具体情况？

答：11月4日，中方将欧盟对我电动汽车反补贴终裁措施起诉至世贸组织争端解决机制。

此前，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。我们遗憾地看到，尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

中方认为，欧方反补贴终裁措施缺乏事实和法律基础，违反世贸组织规则，是对贸易救济措施的滥用，是借反补贴之名行贸易保护主义之实。我们敦促欧方正视自身错误，立即纠正违规做法，共同维护全球电动汽车产业链供应链稳定及中欧经贸合作大局。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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