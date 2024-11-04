新华社酒泉11月4日电（记者李国利、孙鲁明）神舟十八号载人飞船返回舱4日在东风着陆场成功着陆，神舟十八号乘组在轨飞行总时长达到192天，刷新我国航天员乘组在轨飞行时长新纪录。

神舟十八号乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，3人均为“80后”，都有过飞行员经历。指令长叶光富是我国第二批航天员，执行过神舟十三号载人飞行任务。李聪和李广苏均为我国第三批航天员，都是首次执行飞行任务。

神舟十八号载人飞船于4月25日在酒泉卫星发射中心发射升空，返回舱11月4日在东风着陆场成功着陆，在轨飞行总时长达192天，刷新此前神舟十七号乘组在轨飞行187天的纪录。

任务期间，神十八乘组进行2次出舱活动，完成空间站空间碎片防护装置安装和多次货物出舱任务。5月28日，乘组用时约8.5小时完成首次出舱活动，刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。7月3日，乘组用时约6.5小时完成第二次出舱活动。

空间站阶段载人飞行任务常态化开展以来，我国航天员乘组在轨飞行时间不断突破。神舟十二号乘组在轨驻留92天，神舟十三号、十四号乘组都是在“太空出差”183天后返回地球，神舟十五号乘组在太空飞行186天，神舟十六号乘组在轨驻留154天。此前，神舟十七号3名航天员在轨飞行187天。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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