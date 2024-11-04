新华社酒泉11月4日电（记者李国利、郭明芝）神舟十八号载人飞船返回舱4日在东风着陆场成功着陆，遨游太空192天的神舟十八号航天员乘组返回地球。航天员叶光富在轨飞行总时长达到375天，刷新我国航天员在轨驻留时间的纪录，成为目前我国在轨飞行时间最长的航天员。

叶光富是我国第二批航天员，是我国首位累计在轨飞行时长超过一年的航天员。

2021年10月16日，叶光富和队友翟志刚、王亚平驾乘神舟十三号载人飞船成功进入太空，实现自己首次飞天梦想的同时，进行了个人首次出舱活动。他们于2022年4月16日顺利返回地球，在轨驻留183天，开启了中国空间站有人长期驻留的时代。

2024年4月25日，叶光富作为神舟十八号乘组指令长重返天宫。在执行神舟十八号乘组首次出舱任务中，他与队友李广苏漫步太空约8.5小时，刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。

叶光富和队友李聪、李广苏在轨飞行192天，完成了2次出舱任务，在轨开展了大量科学实验与技术试验，还在太空中度过了中秋节和国庆节，迎来了神舟十九号航天员乘组。乘组完成全部既定任务后，顺利返回东风着陆场。

自2003年杨利伟乘坐神舟五号载人飞船，完成中国人首次太空飞行，到2008年翟志刚乘坐神舟七号完成中国人首次太空行走，再到神舟十三号实现首次在轨驻留6个月，我国航天员在轨飞行时间不断突破。

随着神舟十九号顺利升空，从“60后”到“90后”，我国共有24名航天员飞上太空。未来，伴随空间站阶段载人飞行任务常态化开展和载人登月任务的启动实施，我国航天员将在浩瀚宇宙里创造更多纪录。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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