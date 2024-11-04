记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，中国空间站第七批空间科学实验样品11月4日随神舟十八号载人飞船返回舱顺利返回。

据介绍，本次下行的科学实验样品共55种，涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力燃烧科学等领域，总重量约34.6公斤。其中，生命类实验样品已于4日上午转运至北京并交付科学家，材料类和燃烧类实验样品后续将随神舟十八号载人飞船返回舱运抵北京。

科研人员查看生命类实验样品。（中国科学院空间应用工程与技术中心供图）

生命类实验样品包括斑马鱼培养基、氨基酸、寡肽、产甲烷古菌、耐辐射微生物等24种。后续，科研人员将重点开展水生生态系统在空间环境下物质循环机制、厌氧古菌对地外环境的适应能力、极端环境微生物的生存极限和耐受性评估等研究，探讨地球生命发生星际传播的可能性。

科研人员查看生命类实验样品。（中国科学院空间应用工程与技术中心供图）

材料类实验样品包括高温难熔铌合金、复合润滑材料、光纤和光学薄膜等30种。科研人员后续将重点研究重力对材料生长、成分偏析、凝固缺陷及性能的影响规律，推动长寿命空间润滑材料、精密电子设备中子屏蔽材料、隔声隔热金属多孔材料等的空间应用。

本次下行的燃烧类实验样品为基于甲烷燃烧合成的纳米颗粒材料。科学家将开展颗粒粒径、形貌、晶格结构等分析，助力地外环境气相合成关键颗粒材料相关技术发展。（记者张泉）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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