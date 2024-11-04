新华社上海11月4日电 题：感知消费“新风向”——第七届进博会消费品展区前瞻

新华社记者王默玲、周蕊

第七届中国国际进口博览会消费品展区展览面积超8万平方米，将汇聚来自70余个国家和地区的超700家企业。在这里，消费者不仅能看到新颖、丰富的产品，更能感知消费的“新风向”。来自世界各地的品牌和企业将从不同维度诠释中国大市场的魅力。

云集新产品

专为2025年中国新年设计的宜家新春系列产品将在进博会上全球首秀；憨态可掬的“熊猫世界&INJOI”联名款玩偶全球首发在即……在第七届进博会消费品展区，新产品、新系列、新技术的进博首秀备受瞩目。

“中国始终是拜尔斯道夫集团最重要的战略市场之一，进博会作为中国高水平对外开放的重要窗口，为我们提供了绝佳的展示舞台。”拜尔斯道夫集团东北亚董事总经理薛薇介绍，本届进博会，拜尔斯道夫不仅将展示亚洲首发的人工智能皱纹识别分析工具等，旗下妮维雅、优色林、莱珀妮等品牌还将进行新品全球首发。

资生堂中国总裁兼首席执行官梅津利信则坦言，去年进博会一结束，便与团队一起思考今年资生堂将带来怎样的首发首展产品，“进博会已成为资生堂透视中国经济动能的‘重要窗口’，这里传递出春天的信号，我们这一次又将带着全球首发而来”。

第七届进博会上乐高集团展位中的巨型装置。新华社记者 周蕊 摄

进博会云集四海新品的背后，是企业对中国市场的看好。

五颜六色的积木从装置顶部倾泻而出，“流淌”成为一条“玩乐瀑布”，高度达4.75米——由超过30万颗乐高积木颗粒拼搭而成的巨型装置已经就绪。乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，乐高集团不仅每年都带来富有创意的巨型积木装置，还将连续第七年全球首发新品，“过去六年间，乐高集团已累计首发24款新产品，这些在进博会上首次亮相的新品，很快便成为市场的‘爆款’”。

在今年蔻驰的展台上，一个标志性的巨型Tabby手袋模型十分吸睛。“我们见证了进博会规模不断扩大、影响力日益增强，也深刻感受到了中国推动高水平对外开放和高质量发展的坚定决心。”泰佩思琦亚太区总裁、蔻驰亚太区总裁兼首席执行官杨葆焱说。

发掘新需求

发掘中国消费者的新需求，创造更贴合中国消费趋势的产品，这是不少消费品展区展商提及的观点。

口红打印机、家用染色魔发棒、“电波穿香室”、超精准智能上妆仪……历届进博会，欧莱雅的展台都是美妆“黑科技”的秀场。欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕说，欧莱雅根据中国消费者的需求，不断推出更新的科技和更好的产品，“这也是我们在中国设立研发中心的重要原因”。

前不久，全球知名美妆企业爱茉莉太平洋宣布，旗下高奢科技护肤品牌AP嫒彬正式入驻中国内地市场，并在上海开出首店。这一品牌也将首次亮相第七届进博会。爱茉莉太平洋相关负责人表示，中国消费者对于美的追求愈加个性化、多元化，想要在竞争激烈的市场里赢得青睐，就必须始终以更好满足中国消费者需求为前提，此次AP嫒彬品牌的亮相正是因为公司瞄准了当下中国科技护肤赛道的这片“新蓝海”。

实现在中国本土研发，有助于更好发掘中国市场的新需求。“我们今年将在进博会上全球首发的三款本土研发的新品，都是从中国消费者的需求出发的。”飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理吴品慧说，其中的飞利浦鹅卵石便携电动剃须刀是中国团队历时两年研发的成果，“这充分展现了我们对中国市场长期深耕的承诺”。

投资再加码

通过进博会的窗口，更多的企业坚定了拥抱中国机遇、加码中国投资的信心。

“除北美市场外，我们在全球26个市场中运营，中国无疑是其中最大的市场，也是最具活力、最令人振奋的市场之一。”今年首次参展进博会的加拿大运动生活方式品牌露露乐蒙全球首席执行官卡尔文·麦克唐纳说，“目前，我们已在中国开设了130多家门店。未来我们在中国市场还会持续成长，投资开设更多门店。”

加拿大运动生活方式品牌露露乐蒙首次亮相进博会。新华社记者 周蕊 摄

西班牙快时尚品牌Zara及其母公司爱特思集团计划不断升级改造其在中国的现有门店，并将于明年在中国推出一个近3000平方米的旗舰店，落成后，这个店也将是集团在整个亚洲的旗舰店。

爱特思集团大中华区企业传播与政府事务副总裁余弦说，中国是爱特思重要的战略市场，Zara品牌在中国推出秀场式直播后积累了不少经验，今年9月，美国、英国和其他一些欧洲市场也引入了直播形式。

“借助进博会的溢出效应，宜家有效实现了‘展品变商品’，自2022年在进博会首发后，RULLERUM鲁勒鲁姆科技布电动沙发已在中国市场销售了超过2.5万件。”宜家中国副总裁阮林娟说，今年8月结束的2024财年里，宜家中国共投资超过4亿元，2025财年还将继续投资中国。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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