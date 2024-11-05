本报记者

开放是中国式现代化的鲜明标识。

10月29日，习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调：“要坚持改革和开放相统一，稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，深化外贸、外商投资和对外投资管理体制改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”

黄浦江畔，精彩继续。11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举办。本届进博会，整体展览展示面积将超过42万平方米，152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高。

在习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动下，进博会这一国际贸易发展史上的创举，已成为中国推动新时代高水平对外开放的重要平台，是中国主动向世界开放市场、推动合作共赢的重要举措，成为全球共享的国际公共产品。

以开放促改革、促发展

举办进博会，是中国对外开放的坚定宣示。借助进博会平台，中国坚持以开放促改革、促发展，依托超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。

稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则——

“进博会承载着中国与世界共享机遇的愿景。武田制药将不断升级中国市场发展战略，以国际化创新模式赋能中国医疗产业发展。”武田制药全球高级副总裁单国洪表示，得益于中国政府加速创新药审评审批的政策，自上届进博会以来，武田制药在中国又获批6个创新产品。

从出台外商投资法到全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，从设立上海自贸试验区临港新片区到加快推进海南自由贸易港建设，从完善知识产权保护法律体系到同更多国家商签高标准自由贸易协定……言必信、行必果，中国坚持改革和开放相统一，不仅发展了自己，也造福了世界。

开放创新，积极推动贸易数字化、绿色化——

“进博会展现了中国高水平对外开放的决心。施耐德将借助进博会与更多中国伙伴相互赋能，加速迈向高效与可持续的未来。”施耐德电气执行副总裁尹正表示，在中国，施耐德电气拥有19家世界级零碳工厂、15家国家级绿色工厂，并携手1600多家供应商，共同打造高效的绿色供应链。

数字化、绿色化、智能化转型发展是进博会的热词。连续7年参展，施耐德电气将带来更多融合数字化和绿色低碳转型的新理念、新产品、新服务、新应用。

深化改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境——

“资生堂的美肤科技、新品牌、新产品在进博会上展出后，得到了消费者的广泛关注与认可，实现了从展品到商品的转化。”资生堂相关负责人梅津利信说，“参展进博会，让我深切地感受到中国经济的强劲脉搏，感受到中国持续深化高水平对外开放的决心，以及进博会对外企的强大吸引力。”

展品变商品，展商变投资商，进博会早已不只是一场展会，而是跨国企业进入中国、深耕中国的开放平台。中国不断深化改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让更多跨国企业安心、放心投资中国。

丰富消费供给、促进消费升级

作为连接国际国内的重要平台，进博会发挥着引领消费潮流、丰富消费供给、促进消费升级、推动产业发展的重要作用。

首次设立新材料专区；升级打造创新孵化专区，首次聚焦数字经济、绿色低碳、生命科学、制造技术四大赛道策展，展览面积和项目数量均为历届之最；持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地……本届进博会进一步提升构建新发展格局的窗口功能，助力畅通国内大循环，促进国内国际双循环，为高质量发展注入新动能。

新品首发，推动消费升级——

借助进博会平台，越来越多新产品、新技术、新服务走进中国市场，丰富了国内消费者的选择，助力满足品质生活新需求。

今年达能公司将在食品及农产品展区展示旗下覆盖全生命周期的超140款产品。“我们将推出更多优质产品满足中国消费市场提档升级需求。”达能相关负责人谢伟博说。

今年进博会期间，拼多多将通过举办“进享多彩好物”专场直播促消费活动，为国内消费者带来更多优质海外商品。“近年来，不少海外品牌看到中国市场的巨大潜力。拼多多依托进博会为海外品牌进入中国搭建平台。”拼多多副总裁侯凯笛介绍，拼多多将继续通过技术创新推动精准匹配，进一步满足消费者多样化、品质化的消费需求。

聚焦前沿，促进产业发展——

借助进博会，更多先进管理经验、技术装备、高端零部件进入中国市场，更多绿色、低碳、可持续发展方案与举措得到推广，各方加强合作交流、共享发展机遇，助力产业转型升级。

本届进博会，挪威首次参加国家展。挪威品牌芙丝瓶装水受到越来越多中国消费者喜爱。“中国产业升级蕴藏巨大潜力。此次进博会，我们将展示通过优化包装和水源地管理等实现可持续发展的一系列举措，期待携手更多中国企业拥抱绿色发展新机遇，助力实现‘双碳’目标。”芙丝相关负责人黄瑜胜说。

连续5年参加进博会，盈康一生向消费者展示了智慧生物样本库、智慧医疗、智慧公共卫生、智慧血液生态四大场景的科技创新成果和解决方案，重点展出超30款产品，首发首展达50%以上。“借助进博会平台，我们与合作伙伴交流行业发展前沿信息，引进先进技术与服务，产业升级发展动能更足了。我们将坚持原创科技引领，为全球用户提供智慧的科研服务、高水平的医疗技术以及创新的临床应用。”盈康一生相关负责人龚雯雯表示。

展会联动，打造创新生态——

作为进博会的重要配套活动之一，第七届全球乳业合作论坛将吸引代表性的国内外乳业从业者，围绕绿色消费、循环经济等热点话题进行深入交流和探讨。

“进博会为同业交流、合作共赢搭建了绝佳平台。过去的一年，中国乳业不仅在奶源端打造再生农业、在生产端发展绿色智造，在绿色消费、生物多样性保护等方面也进行了积极探索。我们将在合作论坛上分享可持续发展和乳业净零碳等方面的实践经验，为行业创新发展赋能，助力全球乳业迈向高质量发展。”蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程说。

连续7年参加进博会，新西兰纽仕兰乳业今年将发布全链路低碳牛奶战略。“当前，跨国企业探寻增长新引擎，重塑全球供应链。中国因地制宜发展新质生产力，推动高质量发展，将推动全球企业加快绿色低碳、数字经济等领域发展。”纽仕兰乳业亚太区首席执行官盛文灏说。

让合作共赢惠及世界

新征程上，中国向世界敞开怀抱，不断以中国式现代化新进展为世界提供新机遇，为世界经济繁荣发展作出更大贡献，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

“中国拥有巨大的市场需求和完备的产业链供应链，对新技术接纳能力强，为外资企业发展提供了机遇。”松下控股株式会社全球副总裁本间哲朗说，“通过进博会，我们提升了快速适应新技术和市场变化的能力，紧跟中国市场步伐，与中国同频发展。”

本届进博会，芳珂株式会社将为中国消费者提供全面的美容与健康解决方案。“进博会搭建了国际沟通桥梁，也为各国品牌提供了极佳的展示平台。此次集团携旗下四大品牌齐聚进博会，展现了我们深耕中国市场的决心，希望通过创新与中国伙伴共同发展，为中国消费者带来更多选择。”芳珂株式会社董事兼海外事业本部本部长堀宏明说。

本届进博会，中国中化发挥全球化业务优势，组织旗下5家海外下属企业参展，向消费者展示生物育种、新材料、高端装备等领域新产品新技术，助力产业升级，丰富国内供给，服务高质量发展和高品质生活。

每届进博会，医疗器械及医药保健展区首发、首秀、首展都颇具人气。吉利德科学全球副总裁金方千介绍：“进博会成为全球头部医药企业连接中国市场的重要渠道。吉利德科学将持续与各方探索创新合作，助力本土研发能力建设，让更多创新药物惠及中国消费者。”

本届进博会，国家展继续为各国展示综合形象和贸易投资领域机遇搭建重要平台，77个国家和国际组织参展。

今年，尼加拉瓜将以主宾国身份参加进博会。“我们对进博会充满期待。”尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺·奥尔特加说，希望优质的尼加拉瓜商品能够获得中国市场认可，也希望能吸引更多中国企业来尼加拉瓜投资咖啡种植业、牛肉加工业等。

在许多非洲展商看来，参加进博会意味着近距离拥抱发展机遇。贝宁工业与贸易部长莎迪娅·阿苏曼认为，进博会为贝宁优质农产品进入中国市场提供了广阔舞台，期待更多贝宁优质产品亮相第七届进博会。

为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，并扩容非洲产品专区，助力扩大对最不发达国家单边开放……进博会以实际行动，更好发挥国际公共产品作用，为促进普惠包容的经济全球化贡献力量，彰显中国扩大开放、深化合作、共促发展的积极意愿。

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

“希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。”

当今世界，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人民对美好生活的向往不可阻挡，各国实现共同发展繁荣的愿望不可阻挡。各国携起手来，凝聚更多开放共识，共同克服困难和挑战，就一定能为全球发展带来新的光明前程，让开放的春风温暖世界。

（本报记者欧阳洁、罗珊珊、齐志明、屈信明）

（进博会特别报道见第九、十版）

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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