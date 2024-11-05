本报记者 王 政 刘温馨

近日，工业和信息化部组织召开增值电信业务扩大对外开放试点工作座谈会，正式启动北京、上海、海南、深圳四地增值电信业务扩大对外开放试点工作。

为什么要推动增值电信业务扩大对外开放试点？试点启动后，外资企业如何受惠？又将给我国信息通信业发展带来哪些影响？记者采访了有关部门、专家和外资企业。

获准在华经营电信业务的外企增至2220家

党的二十届三中全会《决定》提出，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。今年4月，《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》发布，提出在获批开展试点的地区取消互联网数据中心（IDC）、内容分发网络（CDN）、互联网接入服务（ISP）、在线数据处理与交易处理，以及信息服务中信息发布平台和递送服务（互联网新闻信息、网络出版、网络视听、互联网文化经营除外）、信息保护和处理服务业务的外资股比限制。

按照有关部署，北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。

“外资企业可按照要求申请试点批复，取得批复后在相应自贸试验区开展实质性经营。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，这标志着我国电信业对外开放迈入新阶段，将有利于丰富信息通信市场的产品和服务供给，激发企业创新活力，为消费者提供更多选择。同时，在自由贸易港、自由贸易试验区等试点，将更好发挥改革开放综合试验平台作用，进一步积累电信业开放经验，构筑立体化制度和安全监管体系，为在更大范围内开放奠定基础。

近年来，我国稳步扩大电信业务开放范围，加入世贸组织时承诺开放10项增值电信业务中的4项，现已主动拓宽开放至8项，并取消了其中4项的外资股比限制。开放地域范围也不断拓展，2013年在上海自贸试验区率先开展增值电信业务对外开放试点，2018年将政策复制到所有自贸试验区，并于2019年在全国范围内取消了呼叫中心等多项业务的外资股比限制。同时，电信市场营商环境持续优化，不断提升外资准入便利化水平，将外资准入审批与电信业务许可审批进行合并，简化自贸试验区增值电信业务的许可审批程序。

“截至9月底，获准在华经营电信业务的外资企业增加至2220家，一批国际知名企业在华投资经营电信业务，为促进我国电信市场繁荣发挥了积极作用。”工业和信息化部有关负责人表示，此次试点是对电信业扩大开放的进一步探索，充分展示了我国电信业主动对接国际高标准经贸规则、激发经营主体活力、巩固外资在华发展信心、与全球共享中国数字经济发展机遇的态度与决心。

带来更广阔的市场和更丰富的服务

“以前，受到增值电信业务牌照的限制，我们无法深入开展数据中心和互联网接入服务。现在，开放试点为我们带来更多的市场机会。”德电（中国）通信技术有限公司副总裁李文芳表示，作为欧洲最大电信运营商德国电信集团旗下的全资子公司，将抓住这一机遇促进数据中心各类产品迭代升级，构建起数据中心服务体系。“我们先申请了互联网接入服务牌照，后续会申请互联网数据中心牌照。”李文芳说。

“更广阔的商业平台和市场机会”，是外资企业频频提到的关键点；“更丰富的服务内容和选择”，是消费者最大的受益点。优三缔科技（上海）有限公司有关负责人表示，开放试点为外资企业提供了更加直接面对中国客户的机会，将为客户提供全方位服务。汇丰金科有关负责人表示，开放试点将丰富数字化产品矩阵，同时推动企业进一步完成业务数字化转型。空中客车中国公司首席执行官徐岗表示，此次政策为许多国际企业在中国发展提供了准入通道，为外资企业推动本地化建设提供利好。

工业和信息化部有关负责人表示，扩大增值电信业务领域准入，将丰富我国增值电信服务市场的产品和服务种类。随着5G、人工智能、大数据、工业互联网等创新发展和应用落地，经济社会各领域的数字化转型将在更广范围、更深程度、更高水平上开展。

推动行业发展更规范化、专业化、国际化

“我们打算引入飞机健康监控和预防性维修服务，以全球机队的大数据和算法为基础，其中部分服务涉及在线数据处理。新政策推进了项目落地进度，大大加速和便利了我们在中国的数字化平台建设和部署，能让我们更好地服务中国航空公司客户。”徐岗表示，放开外资股比限制有助于提升外资企业在中国的参与度，?促进市场的良性竞争与合作?，提升行业整体技术水平和服务质量，推动行业向更规范化、专业化、国际化方向发展。

本次试点开放的互联网数据中心及其下属子项“互联网资源协作业务”，是算力设施发展的重要组成部分。“这也是外资重点关注和有较强意愿进入的业务领域。”工业和信息化部有关负责人表示，此次对外资开放互联网数据中心业务，有利于吸引外资企业加大在我国的算力设施投资，共享算力市场发展机遇。

根据要求，试点地区需在开放创新方面具有一定制度优势，信息通信产业发展基础良好、潜力较大，吸引外商投资制度健全，安全监管保障能力到位，试点示范经验丰富。同时，试点地区还应强化系统观念，统筹发展和安全，给予必要的机制和资源保障，做好服务管理，为电信业务开放创新发展更好发挥引领示范作用。

“上海在产业基础、营商环境、监管能力等方面具备良好基础。”上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬介绍，截至9月底，注册地为上海市的增值电信业务经营许可企业共11695家，其中取得增值电信业务经营许可的外资企业占比3.75%，共439家。

根据工业和信息化部部署，上海市经济信息化委将指导推进试点所需软硬件要素保障措施和建设支撑，上海市通信管理局将指导企业预审和窗口辅导，落实事前事中事后监管要求。目前，已有17家外资企业在上海预填了试点申报表格。

“四地结合自身发展定位和资源禀赋，差异化、有步骤地实施试点工作，将加快以开放促发展、促改革、促创新，进一步促进信息基础设施建设应用，着力吸引和利用外商投资，助力经济高质量发展。”王志勤表示，增值电信业务扩大对外开放，还将促进行业制度体系和监管模式加快与国际高标准经贸规则对接，积累更多制度经验，提升我国在全球范围内聚集和配置数据资源要素的能力。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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