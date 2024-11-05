人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

火车“哐当”声哪去了？（经济新方位·身边的创新）

本报记者 李心萍
2024年11月05日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为道岔更换施工现场。
　　宛文鹏摄（人民视觉）

　　“哐当”“哐当”，记忆里，坐火车总伴随着这样的声音。

　　如今，不仅贴地飞驰的高铁近乎无声，普速列车的“哐当”声也越来越小。

　　“哐当”声哪去了？

　　“火车用上‘超级跑道’，‘哐当’声自然就小了。”田建周是国铁郑州局郑州桥工段郑州综合维修车间主任，长期和铁路打交道。

　　以前，受生产技术和运输条件限制，传统铁路线由12.5米或25米的钢轨铺设，钢轨间由接头夹板连接。为防止钢轨热胀冷缩影响线路平顺运行，钢轨间留有6毫米缝隙。当火车通过缝隙时，车轮与钢轨碰撞，就会发出“哐当”声。

　　现在，随着技术进步，接头夹板被焊接技术取代，钢轨无缝连接。没有了缝隙，也没有了列车噪声。

　　特别是高速铁路，在设计之初就采用无缝线路。钢轨出厂长度为100米，运往焊轨厂后，被焊接加工成500米。随后，钢轨经由运轨车运达铺设现场，铁路工人将其铺设到线路上，并进行二次焊接，最终形成整条无缝铁路。

　　既有的普速铁路，每天都在行车，如何实现从有缝到无缝？

　　田建周所在的团队每年利用大修、作业天窗等时间节点，更换服役到期的钢轨和道岔，将传统的50型钢轨，逐渐升级为60型钢轨，钢材韧度、密度等性能大幅提升，可承受更高速度或更大重量列车的冲击。

　　“钢轨更新后，我们会将其与原钢轨焊接，组成较长距离的无缝钢轨。”田建周介绍，经过多年努力，京九铁路的大部分钢轨已完成更新升级。

　　焊轨是精细活儿，要经过干燥水汽、除油除锈、对轨、焊接、矫直、精磨、除焊瘤、探伤等十几道精密工序，才能诞生平顺性更高的无缝线路。

　　“我们采用气压焊接头，相比传统的铝热焊接头，强度更高、对线路干扰更小，可以让钢轨两端严丝合缝地衔接，接口精度达到毫米级。”田建周说。

　　不仅升级钢轨，还将约30米长的老式1/9道岔升级为60米长的1/18道岔，道岔两端距离增加近一倍，减少接缝；将钢轨下的木枕升级为韧度强度更高的混凝土枕……无缝线路较有缝线路实现整体提升。

　　有缝变无缝，钢轨的热胀冷缩问题如何解决？

　　铁路部门会根据线路所在地的历史气温，确定轨温的最低值与最高值，计算出锁定轨温。锁定轨温，就是工作人员用螺栓（螺丝）弯曲制成的扣件固定钢轨时的温度。

　　在铺设、焊接钢轨时，尽量选择温度适中的春秋季，并在铺设前测量实际轨温，确认是否满足锁定轨温范围要求。若未满足要求，就对钢轨进行放散处理，均匀释放钢轨内部的物理作用力。随后，再用扣件扣紧钢轨，确保钢轨在温度变化影响下不会产生伸缩位移。

　　在一些特殊区段，如温差大的高寒地区等，还会给钢轨安装伸缩调节器，保证线路始终平稳通顺。

　　钢轨无缝了，想要平顺，还离不开“钢轨医生”的日常保养。

　　郭鹏举带领的无缝轨道养护团队，会定期对钢轨进行“体检”，精测、精捣、精改、精磨。

　　有多么“精”？轨道质量指数是衡量轨道综合水平的指标，数值越小越好。一般来说，高速铁路的指数在0.3以内，郭鹏举的团队创新使用道岔清筛机等新机具，精修的铁轨直线地段平直、曲线地段头尾圆顺，能使指数最高降幅达77%，普速铁路的指数最小值降至0.2以下。

　　好轨配好车。近年来，不少动力集中式动车组列车（CR200J复兴号）取代了传统绿皮火车。

　　“传统绿皮火车有的采用15型车钩，有的采用密接式车钩，CR200J复兴号采用了完全统一的密接式车钩，可有效减少车厢连接处的晃动。”中车株机公司产品研发经理彭新平说。

　　同时，CR200J复兴号采用一体化制动系统，可有效提升乘车舒适度。彭新平介绍，绿皮火车是机械制动，一脚刹车后，车头的刹车信号向车厢传递时具有一定滞后性。而CR200J复兴号采用电控系统，刹车信号可瞬间到达，刹车一致性大幅提升。

　　不仅如此，CR200J复兴号的橡胶密封件、车体开闭装置等部件也进行了升级，车厢更舒适，行驶更平稳。在部分区段，车厢里甚至能“立硬币”。

　　钢轨、列车同步升级，让记忆中的“哐当”声逐渐远去，取而代之的是更安静、更平顺的乘车体验。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月05日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
约34.6公斤！神十八带回55种“太空特产”
　　人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）11月4日1时24分，空间站第七批空间科学实验样品随神舟十八号飞船顺利返回。本次下行科学实验样品共55种，涉及空间生命科学、空间材料科学、微重力燃烧科学等领域28项科学实验项目，总重量约34.6公斤。…
品牌强农让产品“种得好”“卖得火”
　　农业强不强，关键看品牌。随着乡村振兴深入推进，农业品牌化成为加快农业现代化、促进农村经济发展的重要途径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部