本报记者 王 珂 杨彦帆 王云杉

第七届进博会技术装备展区展出的重型燃机模型。

人民网记者 翁奇羽摄

志愿者在第七届进博会举办地国家会展中心（上海）合影。

新华社记者 张 铖摄

第七届进博会汽车展区展出的电动垂直起降飞行器。

人民网记者 翁奇羽摄

国家会展中心（上海）南广场，花团锦簇迎盛会。

人民网记者 翁奇羽摄

数据来源：商务部

11月5日，第七届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）拉开帷幕。

开放结硕果，携手启新程。自2018年首次举办以来，进博会持续发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”功能，成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。本届进博会，各方参与热情高涨，继续为推动世界经济发展作出更大贡献。

传递开放强音——

共同构建开放型世界经济

作为全球首个以进口为主题的国家级展会，7年来，进博会“朋友圈”持续扩大，“成绩单”越发亮眼。

数据显示，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元；累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接，不少展商在中国建设新门店、新工厂、新研发中心。

商务部部长助理唐文弘表示，通过举办进博会，坚持扩大对外开放的政策宣示，充分彰显中国推动构建开放型世界经济的决心和信心。一系列开放举措逐步得到实施，用实际行动和成果证明中国开放的大门只会越开越大。

开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。当前，世界经济复苏动力不足，需要各国同舟共济、共谋发展。通过进博会平台，中国坚定不移全面扩大开放，让中国大市场成为世界共享的大市场，为全球经济发展注入更多正能量。

企业展继续保持36万多平方米的超大规模，将有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届，参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”……透过这组数字，可以看到第七届进博会的开放新高度。

凝聚开放共识，贡献发展智慧。本届进博会同期举办虹桥国际经济论坛，将发布《世界开放报告2024》及其他相关领域专业报告等，为多个行业提供有益借鉴和前沿引领。本届论坛更加突出“促进全球开放合作、完善全球经济治理”的功能定位，以“坚持高水平开放 共促普惠包容的经济全球化”为主题，聚焦新型储能、人工智能等国际热点话题，邀请政商学界嘉宾交流讨论，境外发言嘉宾近一半。政策解读、对接签约等各类配套活动约110场，人文交流活动展示面积超过3.2万平方米。

进博会是观察中国开放的一个窗口。党的二十届三中全会《决定》提出，“开放是中国式现代化的鲜明标识。必须坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革，依托我国超大规模市场优势，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。”

从不断削减外商投资准入负面清单到实现制造业外资准入限制“清零”，从与多个国家推进自贸协定谈判到扩大对最不发达国家的单边开放……作为推动开放合作的倡导者和行动派，中国扩大开放步履不停。

释放开放红利——

共享中国发展新机遇

从第五届线上参展到第六届首次线下展示，再到第七届以主宾国身份参加进博会，尼加拉瓜一步步坚定地走向充满机遇的“四叶草”。通过进博会平台，尼加拉瓜商界近距离接触中国大市场。“进博会是尼商界期待已久的机会。”尼加拉瓜驻华大使迈克尔·坎贝尔说。今年1—8月，中国自尼加拉瓜进口商品总值为4750.8万美元，同比增长156.7%。

商品、服务、技术在这里聚集，生产、投资、消费在这里涌现，进博会成为中国与世界市场对接、产业相融、创意互促、规则互鉴的国际大平台。中国积极扩大进口，进一步放宽市场准入，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，让世界共享中国市场机遇，为全球发展创造巨大市场红利。

“每年举办的进博会是企业快速获取需求和反馈的重要时机。”米其林中国区总裁兼首席执行官叶菲说。第四次参加进博会的米其林带来更多创新科技，将展示一款新产品——可持续材料占比71%的轮胎。

越来越多新产品，通过进博会平台拥抱中国大市场。未来机器人、30微米柔性可折叠玻璃、活性免水洗印染一体机……本届进博会将集中展示400多项代表性新产品、新技术、新服务，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。人工智能、新能源、医疗、教育、体育、文化等多个领域的前沿产品和技术相继亮相，给现场观众带来新意十足的体验。

展品变商品、展商变投资商、头回客变回头客……依托中国超大规模市场优势，共话发展、共享机遇的“进博故事”不断涌现。越来越多跨国企业以进博会为纽带，扎根中国市场、共享发展机遇，加速全球产业链创新链融合发展。

本届进博会，特种材料制造商德国肖特集团将携芯片制造、增强现实、电动汽车、生命科学等细分领域的创新产品亮相。连续七届参展进博会，肖特是进博会“展品变商品、展商变投资商”的生动写照。过去5年来，肖特在中国的投资总计超过1.7亿欧元。

商务部相关负责人表示，将加大力度吸引和利用外资，用高水平的对外开放促进深层次的改革、推动高质量发展。在扩大制度型开放方面，将通过自贸试验区、自由贸易港，主动对接高标准经贸规则，在多个领域实现规则、规制、管理和标准的相通相容，更好发挥自贸试验区、海南自由贸易港的示范作用，及时将具备条件的试点措施推广到全国的自贸试验区；在进一步放宽市场准入方面，将扩大鼓励外商投资产业目录，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。

深化开放合作——

推动普惠包容的经济全球化

孟加拉国的黄麻手工艺品、赞比亚的蜂蜜、坦桑尼亚的腰果、埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒……很多最不发达国家的特色产品，通过进博会平台进入中国市场。坚持包容普惠，进博会从首届开始就广泛邀请最不发达国家参展，通过提供部分免费展位等方式，让各国人民共享经济全球化和世界经济增长成果。

发展是全球面临的一个重要课题。作为最大的发展中国家，中国始终以自身发展为世界发展创造新机遇。第七届进博会将支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，并举办全球南方可持续发展与中非合作分论坛，以实际行动为最不发达国家和发展中国家打开新的机遇之门。

此前，在第六届进博会上，散发浓郁茉莉花香的柬埔寨香米曾吸引不少观众驻足围观。在柬埔寨展馆内总能听到有人问：“茉莉香米多少钱一袋？”许多贸易商来到柬埔寨展馆，积极洽谈采购，寻找商机。柬埔寨稻米联盟今年1月发布的数据显示，2023年柬埔寨累计出口大米超65万吨，其中向中国出口大米21.28万吨，中国已成为柬埔寨大米的最大出口目的地国。

更好提供全球共享的国际公共产品服务，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，推动全球南方现代化建设，让发展成果更多更公平惠及各国人民……中国始终以实际行动推动普惠包容的经济全球化。

党的二十届三中全会《决定》提出，“扩大对最不发达国家单边开放。”商务部相关负责人介绍，在积极扩大市场准入方面，从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率；在积极推进贸易投资便利化方面，将加强与相关最不发达国家在检验检疫领域的合作，积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，支持更多符合条件的最不发达国家农产品进入中国市场；在积极深化重点领域开放合作方面，将帮助相关最不发达国家加强贸易能力建设，通过开展技能培训等方式，支持跨境电商企业发展，培育贸易新动能。

新时代，共享未来。以第七届进博会为契机，中国将坚定不移推进高水平对外开放，与各方携手推动构建开放型世界经济，为推动世界经济复苏、促进全球共同发展、构建人类命运共同体作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 09 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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