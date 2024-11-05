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探访房产中介门店、对话近期购房者，感受楼市一线变化——

楼市交易活跃度上来了

本报记者 廖睿灵文/图
2024年11月05日06:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　10月30日，在北京链家石景山签约服务中心，购房者在了解房屋买卖签约事宜。

　　9月26日召开的中共中央政治局会议强调，“要促进房地产市场止跌回稳”“要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”。

　　9月底以来，北京、上海、深圳、广州等地因城施策，推出了一系列力度大、“够实惠”的房地产新政，吸引不少购房者关注。

　　这些楼市政策落地效果怎么样？本报记者近日走进房产中介门店和房屋买卖签约服务中心，探访楼市交易变化情况。

　　

　　房产中介：

　　10月份以来，明显感觉市场热起来了

　　“李先生，之前您看的房子考虑得怎么样，今天有空再复看吗”；

　　“王姐，明天来签合同记得带上您的身份证件，经纪人会陪同您去签约中心”；

　　“您上次看的那套房已经成交了，我再给您推荐几套新房源”；

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　　10月30日上午10时，北京链家老山社区门店内，刚结束例行晨会的房产经纪人开始各自忙碌：有的边检索客户信息边电话回访；有的带上几摞资料，急匆匆准备出门带看。

　　“10月份以来，明显感觉市场热起来了。”北京链家老山社区店商圈经理李骐轩告诉记者，早上七八点，自己的手机就响起来，有客户发信息约带看，“前几天还有个客户迎着晚高峰，驱车50多分钟来看房。”“十一”假期起，门店日咨询量和带看量较以往明显增长。10月1日至30日，该门店二手房成交22单，相比上月增长120%；咨询量958个，相比上月增长27%；带看量290组，相比上月增长13%。

　　对于楼市“趋热”，这家门店的房产经纪人章德秀也有同样的感受。“10月份我已经成交了5单，还有几组客户要接着带看。这个月不仅成交量上来了，交易节奏也明显变快。我有个客户10月26日首次看房，第二天又复看了一次就签约成交了，这在我十多年的从业经历中都是比较少见的。”章德秀说。

　　北京其他地区房屋买卖成交情况如何？10月30日中午13时，记者来到北京链家石景山签约服务中心。正值工作日的中午，记者看到20号签约室内坐着一组客户，正在沟通签约事宜。

　　“我们签约中心服务范围覆盖鲁谷、老山、青塔、石景山等地区附近门店。中心一共有20个签约室和3个洽谈室，10月份以来，每逢周末，这20多个屋子都满满当当，还有不少客户在公共沙发区洽谈，排队签约。”该签约服务中心分理部负责人蔡昱蕾告诉记者，与9月份相比，签约中心的签约室流转率高了不少，“之前一些来谈判签约的客户相对犹豫，签约室的使用时间也比较长。10月份以来，大家‘用屋子’的时间短了很多，基本一两个小时就能谈成签约。10月26日和27日，我们中心平均每天有90多笔签约预约，日成交量在45单左右。”

　　谈话间，又有两名房产经纪人和一组客户来到签约中心，进入其中一间签约室。13时40分，签约中心的打印区机器低鸣，一摞房屋交易合同印出，一组签约又落成了。

　　购房者：

　　首付比例降低叠加贷款利率下调，正是刚需出手的好时候

　　房地产市场为何在10月份迎来一波热度？不少近期购房的消费者表示，9月底以来，多地出台多项房地产政策，这些新政力度大、实惠多，是他们决定“出手”买房的主要原因。

　　9月30日，北京市出台《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，明确八方面调整，涵盖降低存量房贷利率、降低首套房及二套房商业性个人住房贷款最低首付款比例、放宽非北京市户籍居民家庭购买商品房所需缴纳社保年限等。上海市在9月底发布七条楼市新政策，包括明确调整住房限购政策，如非上海市户籍的购房者只需连续缴纳社会保险满1年，即可购买外环外住房。此外，深圳和广州也于9月29日发布了系列新政，明确进一步放宽购房限制。

　　这些新政很快在购房者中得到反响——

　　有些购房者反映购房成本降了。李鑫宇在10月中旬购入了一套位于北京市朝阳区的小两居，他告诉记者：“我是从今年4月开始看房的，当时虽然也有心仪的房源，但买房预算有限，有些犹豫。9月底，北京出台了房地产新政策，首套房首付比例调整为不低于15%，这让我能‘够得着’的房子更多了。叠加近期房贷利率下调，每月月供也能省一些，总体买房成本降了不少。作为刚需，我认为是买房的好时候了。”

　　有些购房者受益于购房门槛降低了。“今年9月我刚好到上海工作1年整，社保缴满了12个月。9月底，我和家属注意到上海出了楼市新政，我们符合‘沪七条’新规中的购房条件。政策10月1日起执行，我们索性在国庆期间连续花了三天时间看房，最后顺利买下了一套二手房。”家住上海市嘉定区的陈莎莎告诉记者。

　　还有些购房者表示看好楼市走向。来自广东深圳的龙成辉在10月25日购买了一套二手房。他说：“我前几年在深圳买了一套房，用于自住。最近二套房首付比例降了些，我的存量房贷利率也下调了，每月能省点支出。最近楼市走向不错，我在合适的价位买到了一套二手房，准备暂时用于出租，赚点收益，今后再把父母接来深圳一起生活。”

　　消费者欢迎楼市新政，从成交量的变化上也可见一斑。

　　数据显示，10月1日至30日，北京市二手住宅网签量为15967套，较去年同期增长61.1%，较上月同期相比增长20.3%。在深圳，10月1日至24日，全市新建商品住宅网签认购9364套，合计96.42万平方米，日均认购量近400套、约4万平方米。同期，头部中介机构累计带看量较去年同期增长20%，签约量较去年同期增长255%。根据上海链家数据，楼市新政“满月”后，上海链家新增挂牌房源环比上涨24%，线上咨询量环比增长39%，带看量累计环比增长25%，成交量累计环比增长89%。

　　业内人士：

　　在系列政策作用下，中国的房地产市场已经开始筑底

　　从购房周期看，通常情况下，9月、10月是一年中房地产市场交易较为活跃的时段。业内人士告诉记者，一方面，国内的购房者在此期间时间较为充裕，可以安排看房购房；另一方面，顺应市场需求变化，房地产企业通常会在9月、10月加大促销力度，冲刺年度销售目标，这也会进一步助推市场活跃度提升。

　　“今年10月楼市明显回温，既有‘止跌回稳’政策为指引，也有放松限购限贷、降低购房成本等细化政策作为支撑。这一系列‘组合拳’极大提振了市场信心，购房者置业意愿明显改善。”中指研究院研究副总监徐跃进分析，从楼市交易情况看，一线城市楼市活跃度明显提升，这表明一线城市仍存在较为旺盛的购房需求。伴随相关政策持续优化，消费者的购房需求有所释放，推动“北上广深”楼市快速走热。

　　在首都经济贸易大学京津冀房地产研究院院长赵秀池看来，9月底以来出台的系列新政，同时聚焦房地产供给端和需求端，从源头上起到了平衡房地产供求关系的作用。“一方面，通过调整或取消限购、降低房贷首付款比例和贷款利率、取消普通住房标准和非普通住房标准、卖旧买新税费减免等政策，降低购房门槛和购房成本，调动购房人的积极性，有效促进了刚需与改善性住房需求入市；另一方面，通过推出政府专项债券、专项借款收购存量土地与房屋，减少了市场存量房地产供给，进一步平衡供求。”赵秀池认为，在重磅政策“组合拳”的作用下，市场信心明显提升。“有了良好的市场预期和市场信心，才能更好推动房地产市场止跌回稳。”

　　进入11月，房地产市场是否有望延续向好发展势头？徐跃进认为，短期来看，核心城市住房销售回稳态势仍有望延续。“从数据表现上看，市场认购量的提升会逐步在网签数据中体现，考虑到网签数据有滞后性，预计楼市交易活跃态势或延续至11月中上旬。后续应继续加快落实存量政策，适时考虑推出增量政策，进一步提振市场信心，巩固前期政策效果。”徐跃进说。

　　“经过三年的调整，中国的房地产市场在系列政策作用下已经开始筑底。”住房和城乡建设部部长倪虹表示，将把房地产政策“组合拳”打好并狠抓落实，让这些政策的效果能够充分显现，让人民群众能够享受政策红利。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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