人民网记者 王绍绍

近年来，我国能源发展成绩亮眼，供能结构持续优化，能源行业减排增效，新型储能、风光发电等蓬勃发展，一系列关键技术逐步突破，新型能源体系不断完善，正稳步向智能化、绿色化迈进，为高质量发展注入了新的生机与活力。

国家能源局最新数据显示，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。

当前我国清洁能源发展驶入“快车道”。国家能源局相关负责人介绍，过去十年间，中国能源领域固定资产投资累计约39万亿元，每年平均近4万亿元，一次能源的生产能力增长35%，有力支撑经济社会平稳健康发展。

在新疆吐鲁番，我国首个商业化运行的屋顶光伏暨微电网示范项目正平稳运行，采用光伏、光热熔盐储能相结合的可再生能源发电技术，年发电容量可达1000万千瓦时；青海共和塔拉滩光伏电站作为全球建设最快的单体光伏电站，电站总装机容量达到970兆瓦，年均发电量约为14.6亿千瓦时，通过青海至河南±800千伏特高压直流输电工程外送；羊易水电站是西藏第一座装机超过5万千瓦的水电站，也是西藏最大的水电站之一，电站充分利用了羊卓雍措湖丰富的水能资源，通过水力发电为西藏地区提供了稳定的清洁能源……

此前印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出，要加大非化石能源开发力度，建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。

大力发展清洁能源的同时，也要加强煤炭清洁的高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。

“从煤炭开采、洗选、运输、转化、利用的全生命周期入手，推行无尘化清洁生产管理。料场、储煤场、运煤栈桥等全部实行封闭式管理，实现了原煤不落地、不露天储运。”河南一家煤矿负责人表示，自实施全煤入洗后，该煤矿原煤入洗率达到82.69%，较上半年提高5.84个百分点；精煤产率46.34%，较上半年提高4.89个百分点。

煤炭清洁高效利用是推进碳达峰碳中和的关键点。业内专家表示，实现高碳能源低碳化利用，可有效推进能源安全转型。同时，煤炭清洁高效利用也是助力新能源高质量发展的重要保障，能够促进传统能源与新能源多能互补、深度融合。

创新是打开能源转型的“金钥匙”，科技创新是加快能源转型的核心要素。一家中国香港的科技企业，自主研发的颗粒硅是全球最低碳足迹的硅料之一，每千克颗粒硅碳排放量较低，且在生产端整体降耗减碳约80%，使用颗粒硅生产的大尺寸PERC组件碳足迹平均值较未使用颗粒硅的同型号组件产品碳排放平均值降低28%；低碳院自主开发的快速加氢机技术具有多重安全控制策略和功能，可实现物流车3-5分钟、大巴车最快5分钟加满，加注能耗降低25%，氢气加注充满率高达95%到100%……

清华大学气候变化与可持续发展研究院院长李政表示，科技创新能够推动能源产业的升级和转型，提高能源利用效率和供应安全。通过应用先进的技术手段，可以实现对能源生产、传输和消费等环节的优化管理，减少能源浪费和损失，提高能源利用效率。

上述专家建议，面向碳中和目标，我国仍面临国际转型进程较快和国内社会经济高质量发展需求的双重“压力”，做好电力和能源系统的低碳转型，加大非化石能源发展，并攻克发展长周期储能技术等，需进一步加快转型步伐，构建清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系，为经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：孙红丽、高雷)

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