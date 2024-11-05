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提额度、降利率！国家助学贷款政策调整

2024年11月05日08:41 | 来源：新华社
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新华社北京11月4日电（记者申铖）记者4日从财政部了解到，财政部、教育部、中国人民银行、国家金融监管总局日前联合发布通知称，为进一步加大对高校家庭经济困难学生的支持力度，更好满足学生贷款需求，减轻学生经济负担，调整完善国家助学贷款政策。

通知明确，提高国家助学贷款额度。自2024年秋季学期起，全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度由不超过16000元提高至不超过20000元；全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过20000元提高至不超过25000元。学生申请的国家助学贷款优先用于支付在校期间学费和住宿费，超出部分用于弥补日常生活费。

通知称，调整国家助学贷款利率。国家助学贷款利率由同期同档次贷款市场报价利率（LPR）减60个基点，调整为同期同档次LPR减70个基点。对此前已签订的参考LPR的浮动利率国家助学贷款合同，承办银行可与贷款学生协商，将原合同利率调整为同期同档次LPR减70个基点。

(责编：王震、陈键)
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