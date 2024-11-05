本报记者 岳林炜 宦 翔 龚 鸣

“四叶草”美丽绽放，世界共赴“东方之约”。11月5日，第七届中国国际进口博览会如期在国家会展中心（上海）拉开帷幕，共有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展。

本届进博会向“新”力持续迸发，首秀首发展品大量涌现。在医疗器械及医药保健展区，德国药企勃林格殷格翰展台主打绿色设计，共设置“四大明星展区”，结合科技、时尚、公益元素与医疗健康主题，将展示11款新品。近年来，勃林格殷格翰不断受益于进博会的“溢出效应”，一系列创新产品与方案纷纷落地。勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高皓廷表示：“进博会是推动中国市场全球开放共享的绝佳平台。今年是公司第六次参加进博会，表明了我们持续投资中国市场、加速技术创新的坚定信心。”

高通公司将首秀其刚刚发布的骁龙8至尊版移动平台新品，基于该平台打造的小米15、荣耀Magic7 Pro等多款“全球首发”智能终端也将首次亮相国内大型展会。高通中国区董事长孟樸表示，进博会是展示新技术、新服务的重要平台，期待在本届进博会上展示与中国伙伴的创新合作成果，进一步拓展在华产业合作“朋友圈”。

绿色低碳是进博会的热门话题，本届进博会上参展商们对减排低碳、节能环保的关注度持续上升。来到能源低碳及环保技术专区，力拓集团展示了新型矿山运营模式及一批助力行业碳减排的最新项目和前沿应用。力拓集团首席商务官巴特尔表示，公司通过进博会平台展示全面的产品组合、领先的碳减排技术，助力全球低碳转型。

法国是本届进博会的主宾国之一。今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年，法国国家馆专门装饰了“中法建交60周年”的标识。精美的橱窗式展台里展示了各类特色商品。据主办方介绍，今年共有来自食品、美容、健康和工业设备等领域的19家知名法国企业在这里参展。

在南非标准银行非洲食品农产品展台，观众可以品尝原产非洲的咖啡、蜂蜜、啤酒等，近距离了解非洲特色农产品。来自乌干达、赞比亚、莱索托、尼日利亚、津巴布韦、肯尼亚等非洲10余个国家的多家企业在此参展，期待与中方伙伴交流洽谈。南非标准银行集团企业与商业银行贸易董事总经理菲利普·迈伯勒表示，今年是其第七次参加进博会，将继续与中方合作，帮助非洲企业更好了解中国市场的巨大潜力和创新能力。

今年是叙利亚首次参加进博会国家展。作为叙利亚国家展参展商之一，阿佤哈食品有限公司总经理穆罕默德早早就来到进博会现场布置展品。穆罕默德在中国从事进出口贸易10多年，他带来了腌制橄榄、鹰嘴豆等特色食品。他说：“通过进博会，越来越多的各国特色商品进入中国市场，受到中国消费者青睐。我们非常珍视中国市场的机遇和前景。希望能在进博会上结交新朋友，收获更多订单。”

（本报记者孟祥麟、白紫微、黄炜鑫参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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