郭 振

山楂糕等小吃酸甜开胃，新出锅的炸糕外酥里糯……漫步天津五大道，耳朵眼会馆人头攒动。近年来，炸糕、煎饼馃子、锅巴菜等天津小吃不断“出圈”，让众多游客为了美食奔赴这座城。

特色小吃不仅拉动文旅消费，也打造了城市文旅的闪亮名片。沈阳鸡架、淄博烧烤、万州烤鱼、乐山钵钵鸡、天水麻辣烫……这些不同地域的特色小吃，以口感抓住游客的胃，以文化牵动游客的心。文旅深度融合的大背景下，各地小吃日益成为城市的招牌。借文旅融合之东风，特色小吃也在加速实现产业化，成为文旅产业的催化剂和当地经济社会发展的活力因子。

新场景由创新而来，新名片因创新而亮眼。随着百姓消费需求更加多元化，市场竞争更趋激烈，不断创新方能实现突破、站稳市场。比如，老字号桂发祥瞄准健康饮食需求，研发了高纤麻花、益糖麻花等新品，还开设了麻花文化馆，满足游客更深入的文化需求。创新让特色小吃紧跟时代脚步，思路越宽，小吃的潜能挖得就越深。螺蛳粉是柳州的特色小吃，当地不仅打造螺蛳粉电商产业园，还推出“螺蛳粉之旅”专线，打造螺蛳粉主题景区。一种小吃，串起一条产业链，这样的文旅融合思路值得借鉴。

街头巷尾的小店、小摊同样可以在消费中唱“一出好戏”。近年来，很多人的旅游规划中都有打卡特色小吃的行程，那些名不见经传的小店越来越受青睐。许多游客去太原，一定要吃一笼认一力蒸饺；去沈阳，少不了一口老四季抻面。小店背后往往是“大人气”，打造好“烟火小店”，城市烟火气更浓，吸引力也更强。

小店不仅各自特色鲜明，聚集在一起还能汇聚成更亮眼的色彩。在天津，西北角早点已经“出圈”，西湖道美食街、洪湖里美食街、姚村夜市等街区，同样靠特色美食引来众多食客。把街头巷尾特色小店的名号打出去，规划美食线路，畅通公共交通，发挥集聚效应，就能进一步放大特色美食的感染力，吸引更多游客。

看似不起眼的小吃，折射的是一个城市的吸引力。擦亮特色小吃这张城市名片，城市会更加宜居宜游。

（摘编自《天津日报》，原题为《小吃小店，也是城市“名片”》）

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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