谢贤君

习近平总书记强调：“把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳”。9月26日召开的中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，提出“有效落实存量政策，加力推出增量政策”。贯彻落实党中央决策部署，需要抓住重点、主动作为，准确理解并用好用足各项宏观政策，持续推动经济回升向好。

宏观政策是为了实现优化要素资源配置、保持经济稳定增长等目标，运用经济手段、法律手段等对经济运行进行调节的策略与行动，其中最重要的是财政政策和货币政策。在我国社会主义市场经济条件下，宏观政策的内涵更为丰富、手段更为多样。比如，财政政策、货币政策协同发力，对经济总需求和总供给、货币需求量和供应量等进行调控，营造良好的货币金融环境；又如，财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，既有效衔接短期目标和中长期目标，又协同放大组合效应。今年以来，面对复杂严峻的外部环境，我们党团结带领全国人民攻坚克难、沉着应对，加大宏观调控力度，经济运行总体平稳、稳中有进，同时也面临一些新的情况和问题。我们要把思想和行动统一到党中央的科学判断和决策部署上来，积极应对、精准施策，有效落实存量政策，加力推出增量政策，努力完成全年经济社会发展目标任务。

存量政策一般是在某个时间点之前就已经颁布实施，并在一定时期持续稳定发挥作用的政策。有效落实存量政策，主要是对现有政策体系的巩固和延续，为经济运行提供稳定的政策环境，为经营主体提供行动指引，确保经济运行朝着正确方向前进。当前，投资、消费、金融、就业等多个领域一系列政策的实施，改善了市场预期。我们要继续有效落实存量政策，推动经济回升向好。同时要看到，存量政策的落实不是一成不变的，必须更加注重政策与市场的良性互动。只有因时因势因地做好创造性落实，才能更好发挥政策效应。

增量政策通常是为了应对经济社会发展过程中出现的新情况新问题新变化，或为了实现特定目标而新出台或计划出台的政策措施。加力推出增量政策，不仅仅是简单增加政策数量，更是要通过政策引导传达明确信号和目标意图。在当前国内外经济形势复杂多变的背景下，我国聚焦经营主体和社会的关切，着力打通经济运行中的卡点堵点，加力推出了一揽子增量政策。这些政策靶向精准、综合性强，充分体现了解决当前经济发展中面临的问题和困难、巩固和提升经济回升向好态势的决心和信心。同时要看到，政策加力是一个渐进的过程，需要根据客观实际和未来政策空间把握好政策力度。

存量政策和增量政策相辅相成，既兼顾了逆周期调节和跨周期调节，又兼顾了短期目标和长期目标，形成共促高质量发展的合力。只有在实践中把这些政策落到实处，才能把各方面优势和活力真正激发出来，扎实推动经济向上、结构向优、发展态势持续向好。把这些政策落到实处，首先要坚持实事求是，充分认识我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变，同时正视困难、坚定信心，增强责任感和紧迫感。其次要坚持系统思维，优化政策资源和工具的配置组合，准确把握宏观政策取向一致性的着力点，释放更大的政策效能，坚决防止和克服本位主义、防止各行其是。同时，要把握好政策实施的时机、力度、节奏，缩短政策传导时间，确保政策落地见效、符合预期。

《 人民日报 》（ 2024年11月05日 13 版）

(责编：王震、陈键)

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