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在“四叶草”里共享新机遇（望海楼）

徐佩玉
2024年11月05日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　金秋之际，11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在上海举行。形如“四叶草”的国家会展中心（上海），迎来全球各地大量企业。

　　作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会已成为中国同世界共享机遇的舞台，也是中国践行开放合作承诺的生动写照。今年进博会上，既有连续7年参展的老朋友，也不乏首次参展的新朋友。是什么吸引他们来到这个大舞台？

　　这是一个充满发展机遇的舞台。借助进博会，中国超市里多了赞比亚的蜂蜜、贝宁的菠萝、埃塞俄比亚的咖啡……现在，越来越多国家渴望通过进博会进入中国市场。今年进博会为37个最不发达国家参加国家展和企业展提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，以实际行动践行普惠包容理念。当前，世界经济复苏动力不足，需要各国同舟共济、共谋发展。近年来，中国推出一系列开放举措，积极扩大市场准入、推进贸易投资便利化、深化重点领域开放合作，与世界共享发展机遇。

　　这是一个洞察未来趋势的舞台。前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元。本届进博会期间，将集中展示超400项新产品、新技术、新服务。一大批代表新质生产力发展方向的展品将首发首展，包括3D打印空气棉服、只有一片指甲盖大小却可以容纳132个生物样本的玻璃微阵列等。全球客商在这里展示新品，也在这里看见未来趋势、获取“中国灵感”。在进博会，未来已来：“打飞的”上下班成为可能；智能动力鞋让人以跑步速度行走，行走速度最大可达11.3公里/小时；还有人机合一的电动三轮概念车……

　　这是一个深化国际合作的舞台。今年恰逢中国和法国、马来西亚、坦桑尼亚、挪威等多个参展国的双边建交重要节点。近日，一批来自法国的水果运抵上海浦东国际机场，其中法国软枣猕猴桃是获得检疫准入后首次进入中国，将在进博会上与中国消费者见面。今年的国家展，共有77个国家和国际组织参展，参与度高、覆盖范围更广泛，规格高、内涵更丰富。“进博会是一个展示优质产品的平台，更是一个增进国际交流、加深贸易合作的平台。”这是不少参展商的共识。舞台下，“展品变商品”“展商变投资商”的“进博故事”也在持续上演。

　　今年的进博会，共有129个国家和地区的3496家展商参加，国别（地区）数和企业数均超上届，参展世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构“打卡”七届进博会……一个个数字充分彰显了中国超大规模市场的吸引力和各方投资中国、深耕中国的信心。

　　进博会的舞台璀璨夺目，进博会必将越办越好。

　　（作者为本报评论员）

(责编：王震、陈键)
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