本报北京11月4日电 （记者王俊岭）工业和信息化部4日发布最新数据显示，今年1至9月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.5%，营业收入35687.7亿元，同比增长4.0%；利润总额1138.8亿元，同比增长10.3%。规模以上纺织企业纱产量同比下降1.4%，布、服装、化纤产量同比分别增长1.4%、4.4%、9.5%。总体看，行业整体发展良好，利润保持较快增长。

今年1至9月，全国限额以上单位消费品零售总额137677亿元，同比增长2.3%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.2%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长4.1%。看出口情况，今年1至9月，我国纺织品服装累计出口2224.1亿美元，同比增长0.5%。9月当月，纺织品服装对全球出口247.8亿美元，同比下降3.8%。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经